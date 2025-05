eilmeldung Als Leo XIV US-Kardinal Prevost zum Papst gewählt Stand: 08.05.2025 19:28 Uhr

"Habemus Papam!" Kardinal Robert Francis Prevost ist der nächste Papst - und der erste US-Amerikaner in diesem Amt. Er gibt sich den Namen Leo XIV.

Der US-Amerikaner Robert Prevost ist neuer Papst. Er wird Papst Leo XIV. heißen. Der Kardinalprotodiakon Dominique Mamberti verkündete die Wahl des neuen Pontifex auf dem Balkon des Petersdoms mit den Worten "Habemus Papam". Papst Leo XIV ist der erste US-Amerikaner in diesem Amt.

Die Kardinäle wählten den 69-Jährigen zum Nachfolger von Papst Franziskus als neues Oberhaupt der katholischen Kirche. Franziskus war am Ostermontag im Alter von 88 Jahren gestorben, er stand seit März 2013 an der Spitze der katholischen Kirche.

Jubel auf dem Petersplatz

Zehntausende Menschen begrüßten den neuen Papst mit Klatschen und Jubel auf dem Petersplatz. Am Mittwoch hatten sich die 133 Kardinäle zum Konklave in die Sixtinische Kapelle im Vatikan zurückgezogen. Neue Päpste werden traditionell in geheimer Wahl, isoliert von der Öffentlichkeit gewählt.

Kirchenoberhäupter aus den USA galten lange als undenkbar. Um politische Verwicklungen zu vermeiden, sollte der Chef der weltweit größten Glaubensgemeinschaft eigentlich nicht aus dem mächtigsten Land der Erde stammen.

Unter dem Vorgänger Franzikus leitete der 69-Jährige die Vatikanbehörde für Bischöfe, quasi die Personalabteilung der katholischen Weltkirche. In dieser Funktion war er in den vergangenen zwei Jahren zuständig für Bischofsernennungen weltweit.