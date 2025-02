Aufenthalt im Krankenhaus Papst verbringt ruhige Nacht Stand: 26.02.2025 09:13 Uhr

Auch nach 13 Tagen im Krankenhaus gibt es Sorge um den Zustand von Papst Franziskus. Er habe eine ruhige Nacht gehabt, hieß es aus dem Vatikan. Sein Zustand war zuletzt kritisch, aber stabil.

Papst Franziskus kämpft im Krankenhaus weiter mit einer Lungenentzündung. "Der Papst hatte eine ruhige Nacht und ruht sich aus", teilte der Vatikan mit. Weitere Details zu seinem aktuellen Zustand wurden nicht bekannt.

Franziskus wird seit Mitte des Monats im Gemelli-Krankenhaus in Rom behandelt. Inzwischen liegt er so lange in einer Klinik wie noch nie.

Zustand kritisch, aber stabil

Am Dienstag hatte der Vatikan erklärt, der klinische Zustand des Papstes sei "weiterhin kritisch, aber stabil". Seit dem Wochenende habe der 88-Jährige keine weitere Atemnot mehr gehabt, so der Vatikan. Auch die Blutwerte seien stabil geblieben.

Wegen seiner beidseitigen Lungenentzündung unterzog sich der Papst auch einer radiologischen Untersuchung. Die Prognose blieb anschließend weiterhin "verhalten", hieß es aus dem Vatikan. Zu seinen Nierenproblemen äußerten sich die Ärzte nicht. Zuvor war die Rede von einer beginnenden Niereninsuffizienz gewesen.

Auf und Ab des Gesundheitszustandes

Der Papst war vor anderthalb Wochen wegen einer Bronchitis eingeliefert worden. Aus dieser entwickelte sich später eine beidseitige Lungenentzündung.

Am Samstag hatte sich der Gesundheitszustand Franziskus' verschlechtert - er erlitt laut Vatikan eine "ausgedehnte asthmatische Atemkrise", zudem mussten ihm Bluttransfusionen verabreicht werden. Seitdem sind die täglichen Arztberichte aus dem Krankenhaus, die der Vatikan verkündet, ein Auf und Ab.

Rund um die Welt wird für die Genesung von Papst Franziskus gebetet.

Der Argentinier steht seit März 2013 an der Spitze der katholischen Kirche. Sein deutscher Vorgänger Benedikt XVI. war damals völlig überraschend zurückgetreten, weil er sich dem Amt nicht mehr gewachsen fühlte.