Nach Tod von Papst Franziskus Gedenken am Grab und Suche nach einem Nachfolger

Rom hat eine neue Pilgerstätte: Am Grab des verstorbenen Papstes Franziskus werden heute viele Menschen erwartet. Wann sein Nachfolger gewählt wird, dürfte bald feststehen. Katholiken aus Deutschland formulieren bereits Erwartungen.

Nach der Beisetzung von Papst Franziskus werden heute Tausende Gläubige an seinem Grab erwartet. Die Basilika Santa Maria Maggiore ist für Gläubige und Interessierte geöffnet. Die Kirche ist eine der vier sogenannten Papstbasiliken - und war die Lieblingskirche von Franziskus. Er hatte zu Lebzeiten testamentarisch verfügt, dort begraben zu werden.

Franziskus wählte einen schlichten Marmorgrabstein, auf dem nur ein Wort steht: Franciscus. Außerdem schmückt eine Nachbildung seines Brustkreuzes die Grabstelle. Franziskus war am Ostermontag im Alter von 88 Jahren gestorben.

An den Trauerfeierlichkeiten am Samstag hatten etwa 400.000 Menschen teilgenommen - auf dem Petersplatz und entlang der Strecke zur Grabstätte erwiesen sie Franziskus die letzte Ehre.

Abgeschlossen sind die Feierlichkeiten damit aber noch nicht. Neun Tage lang gibt es Trauergottesdienste für Franziskus. Sie werden von Kardinälen gehalten und sind eine Gelegenheit, sich zum bisherigen Papst zu äußern und so indirekt Erwartungen an einen neuen zu formulieren.

Termin für Konklave-Start steht noch nicht fest

Wann dieser gewählt wird, steht noch nicht fest. Zuständig dafür ist das Konklave, in dem die Kardinäle in geheimer Wahl aus ihrer Mitte einen neuen Papst wählen. Wahlberechtigt sind 135 Kardinäle - allerdings sind aus Gesundheitsgründen nicht alle bei der Wahl dabei.

Die Kardinäle trafen sich bereits in den vergangenen Tagen, um über Details und den Ablauf des Konklaves zu beraten. Bislang gibt es noch keinen Termin für den Beginn der Wahl, die in der Sixtinischen Kapelle stattfindet. Möglicherweise verkünden die Kardinäle bereits an diesem Montag, wann das Konklave beginnen soll.

Nach einer kirchenrechtlich verordneten Trauerphase von neun Tagen wäre der frühestmögliche Termin am 5. oder 6. Mai. Es ist gut möglich, dass damit zu Beginn der übernächsten Wochen die Wahl beginnt.

Offizielle Kandidaten für die Nachfolge von Franziskus gibt es nicht. Allerdings wird schon seit Tagen über Favoriten und Außenseiter für die Position an der Spitze der katholischen Kirche spekuliert. Favorit bei den Buchmachern ist der Italiener Pietro Parolin, der bislang als Kardinalstaatssekretär die inoffizielle Nummer zwei im Vatikan war und als Vertrauter von Franziskus galt.

Um Papst zu werden, muss ein Kardinal im Konklave die Stimmen von zwei Dritteln des Kollegiums bekommen. Am ersten Tag ist ein Wahlgang angesetzt, in den folgenden dann jeweils vier. Ist ein neuer Pontifex gefunden, steigt weißer Rauch aus dem extra für die Wahl auf das Dach der Sixtinischen Kapelle angebrachten Schornstein auf.

ZdK fordert Reformen und mehr Teilhabe

Erwartungen an das neue Kirchenoberhaupt formulieren Gläubige bereits vor der Wahl. "96 Prozent der Katholikinnen und Katholiken erwarten von ihrer Kirche dringend Reformen", sagte die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Irme Stetter-Karp dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Viele wünschen sich vor allem, dass ihre Kirche die Vielfalt des Lebens und der Gläubigen anerkennt. Es geht darum, dass Frauen gleichberechtigt in der Kirche mitarbeiten können sollten, etwa als Priesterinnen", sagte Stetter-Karp.

"Der Zölibat steht ebenso infrage", gab die ZdK-Präsidentin mit Blick auf die vorgeschriebene Ehelosigkeit von katholischen Priestern zu bedenken. Außerdem forderten viele Laien "Teilhabe an der Macht in der Kirche sowie Rechenschaftspflicht und Transparenz der Führung".

Kirche beim Thema Verhütung nicht mehr gefragt

Zum Thema Verhütung gebe es inzwischen wahrscheinlich keine besonderen Erwartungen mehr an einen neuen Papst. "Die Wahrheit ist, dass beim Thema Verhütung sehr viele Gläubige überhaupt nicht mehr nach dem Katechismus schauen und fragen. Und zwar nicht nur junge Menschen, sondern auch Menschen meiner Generation", sagte die 69-Jährige.

Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken ist die Vertretung der Laien, der Nicht-Kleriker in den Pfarrgemeinden vor Ort. Zusammen mit der Deutschen Bischofskonferenz hat das ZdK 2019 einen Reformprozess angestoßen, den Synodalen Weg. Dieser rief in der römischen Kurie - der Zentralverwaltung in Rom - jedoch erhebliche Widerstände hervor.