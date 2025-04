Abschied von Papst Franziskus Erneut Zehntausende im Petersdom erwartet Stand: 24.04.2025 08:29 Uhr

Im Petersdom werden heute wohl erneut Zehntausende Gläubige Papst Franziskus die letzte Ehre erweisen. Im Vatikan laufen die Vorbereitungen für die weiteren Trauerfeierlichkeiten. Ein Termin für das Konklave steht noch nicht fest.

Es ist der zweite Tag, an dem Gläubige im Petersdom Abschied von Papst Franziskus nehmen können. Sein Leichnam war am Mittwoch in der Kirche in einem schlichten Holzsarg aufgebahrt worden, nachdem der Pontifex am Ostermontag mit 88 Jahren gestorben war.

Nachdem die Türen des Petersdom für Besucherinnen und Besucher geöffnet worden waren, hatten bereits am Mittwoch Zehntausende Menschen dem verstorbenen Oberhaupt der katholischen Kirche die letzte Ehre erwiesen. Zwischenzeitlich warteten auf dem Petersplatz bis zu 100.000 Menschen auf Einlass in die Kirche.

Im Petersdom gelten besondere Öffnungszeiten, um möglichst vielen Gläubigen die Gelegenheit zu geben, Papst Franziskus noch einmal zu sehen. Auch heute bleibt die Kirche bis Mitternacht geöffnet. Am Freitag schließt der Petersdom um 19 Uhr. Im Anschluss wird der Sarg des verstorbenen Pontifex verschlossen und für die Beisetzung am Samstag vorbereitet.

Mehr Kardinäle treffen in Rom ein

Um die weiteren Trauerfeierlichkeiten und das nach der Trauerzeit folgende Konklave vorzubereiten, kommen heute in Rom die bereits anwesenden Kardinäle zu Beratungen zusammen. Es ist das dritte der als Generalkongregation bezeichneten offiziellen Treffen seit Franziskus' Ableben. Nach dem Tod des Papstes waren die Kardinäle aus aller Welt nach Rom berufen worden. Nach und nach treffen immer mehr von ihnen ein. An der ersten Generalkongregation am Dienstag hatten 60 Kardinäle über die bevorstehenden Trauerfeierlichkeiten beraten, am Mittwoch waren bereits 100 im Vatikan zusammengekommen. Die Teilnahme steht allen Kardinälen offen, auch denen, die beim bevorstehenden Konklave nicht wahlberechtigt sind.

Beim Konklave sind 135 Kardinäle unter 80 Jahren zur Wahl des neuen Papstes berechtigt. Zwei von ihnen sagten ihre Teilnahme aber bereits aus gesundheitlichen Gründen ab. Ein Termin für den Beginn des Konklave steht noch nicht fest. Es wird voraussichtlich Anfang Mai beginnen, nach Ende der neuntägigen Trauerzeit um Papst Franziskus, das sogenannte Novendiale. Die Trauerzeit beginnt am Samstag, dem Tag der Beisetzung von Franziskus, und endet am 4. Mai. In dieser Zeit wird jeden Tag im Petersdom eine Messe für den verstorbenen Papst gelesen. Die Feiern sind öffentlich und können von allen Gläubigen besucht werden. Den Messen des Novendiale stehen an den neun Tagen verschiedene hochrangige Kirchenmänner vor.

Hunderttausende zu Trauerfeier erwartet

Doch nicht nur hinter den Mauern des Vatikans laufen die Vorbereitungen auf die kommenden Tage und das bevorstehende Konklave auf Hochtouren. Auch die Stadt Rom wappnet sich mit massiv erhöhten Sicherheitsvorkehrungen. Zu der Beisetzung am Samstag werden Staatsgäste sowie unzählige Gläubige aus aller Welt erwartet. Italiens Zivilschutz geht von Hunderttausenden bei der Trauerfeier aus. Vor der Beisetzung soll am Samstag ab 10 Uhr die Trauermesse auf dem Petersplatz abgehalten werden. Der öffentliche Verkehr soll verstärkt werden. Freiwillige sollen Gläubige, die zum Petersplatz wollen, unterstützen.

Papst Franziskus hatte in seinem Testament verfügt, dass er in der Basilika Santa Maria Maggiore beigesetzt werden soll, in einer bestimmten Nische im linken Seitenschiff der Kirche im Zentrum Roms nah an einer von ihm verehrten Marienikone. Auf seinem Grab soll nur sein Name stehen: Franciscus. In der Basilika gibt es bereits Gräber früherer Päpste. Der letzte Pontifex wurde hier vor mehr als 350 Jahren beigesetzt.