Mitteilung des Vatikans Zustand des Papstes leicht verbessert Stand: 24.02.2025 20:03 Uhr

Seit anderthalb Wochen wird Papst Franziskus wegen einer Erkrankung der Atemwege in einer Klinik behandelt. Nun spricht der Vatikan von einer leichten Verbesserung - bezeichnet den Zustand des Papstes aber weiterhin als kritisch.

Der Gesundheitszustand von Papst Franziskus ist nach Angaben des Vatikans trotz einer leichten Besserung weiterhin kritisch. "Heute sind keine asthmatischen Anfälle an Atemnot aufgetreten. Einige Laborwerte haben sich verbessert", teilte der Heilige Stuhl am Abend mit. Aus Sorge um das 88 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche stand auf dem Petersplatz erstmals eine Rosenkranz-Andacht auf dem Programm. Künftig soll es eine solche Andacht täglich geben.

Wie inzwischen jeden Abend veröffentliche der Vatikan ein ärztliches Bulletin aus der Gemelli-Klinik, wo der Papst seit anderthalb Wochen behandelt wird. Darin ist weiterhin von einem kritischen Zustand die Rede. Franziskus habe auch nach wie vor eine "leichte Nieren-Insuffizienz". Dies gebe aber keinen Anlass zu Sorge. Abermals erhielt er zusätzlichen Sauerstoff. Zuvor hatte Papstsprecher Matteo Bruni berichtet, Franziskus sei "guter Dinge".

Papst seit fast zwei Wochen in Klinik

In der Mitteilung des Vatikans hieß es, am Nachmittag seines elften Krankenhaustages habe Franziskus seine Arbeit wieder aufgenommen, am Abend habe er mit dem katholischen Pfarrer im Gazastreifen telefoniert. "Papst Franziskus dankt dem ganzen Volk Gottes, das sich in diesen Tagen versammelt hat, um für seine Gesundheit zu beten."

Bereits seit Mitte Dezember leidet der Argentinier an einer Erkrankung der Atemwege. Im Krankenhaus wurde vergangene Woche dann eine Lungenentzündung festgestellt, die beide Lungenflügel erfasst hat. Am Samstag war erstmals eine Bluttransfusion nötig gewesen. Bei Untersuchungen war bei Franziskus ein Mangel an Blutplättchen festgestellt worden, die für die Blutgerinnung benötigt werden.