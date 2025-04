Messe zum Palmsonntag Papst macht weiteren Überraschungsauftritt Stand: 13.04.2025 19:03 Uhr

Papst Franziskus hat in den vergangenen Tagen immer wieder mit spontanen Auftritten für Aufsehen gesorgt - und auch dieses Mal überraschte er. Ob das Kirchenoberhaupt an den Osterfeierlichkeiten teilnehmen wird, ist jedoch weiterhin ungewiss.

Papst Franziskus hat sich an Palmsonntag überraschend auf dem Petersplatz gezeigt. "Einen frohen Palmsonntag, eine frohe Karwoche", wünschte der Papst den Gläubigen. Im weißen Gewand und ohne Nasenkanülen ließ er sich im Rollstuhl auf die Altarbühne vor der Fassade des Petersdoms fahren. Der Auftritt erfolgte am Ende der Festmesse vor rund 20.000 Menschen.

Anschließend wechselte er noch einige Worte mit Anwesenden, darunter auch Schwester Raffaella Petrini. Im März hatte er sie zur ersten weiblichen Regierungschefin des Vatikanstaats ernannt.

Rückkehr in die Öffentlichkeit

Nach einer schweren Lungenentzündung war Franziskus nach einem längeren stationären Aufenthalt im Krankenhaus vor drei Wochen entlassen worden. Seine Ärzte haben ihm sechs Wochen Schonung verordnet. Vergangenen Sonntag zeigte sich der Papst erstmals seit seiner Rückkehr wieder in der Öffentlichkeit.

In den kommenden Tagen stehen im Vatikan die großen Osterfeierlichkeiten an. Die jüngsten Überraschungsauftritte des Papstes befeuern die Spekulationen um seine Teilnahme daran. Traditionell gehört dazu auch der Segen "Urbi et Orbi" (Der Stadt und dem Erdkreis) vom Balkon des Petersdoms. Bisher ist Franziskus' Teilnahme daran nicht bestätigt. Inwieweit er daran teilnehmen kann, hängt nach Angaben aus dem Vatikan auch vom Wetter ab.