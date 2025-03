Erkranktes Kirchenoberhaupt Papst schickt Audiobotschaft aus dem Krankenhaus Stand: 06.03.2025 22:00 Uhr

Erstmals seit seiner Einlieferung ins Krankenhaus hat sich Papst Franziskus in einer Audiobotschaft an die Gläubigen gewandt. Mit heiserer Stimme bedankte sich der 88-Jährige für die Gebete für seine Genesung.

Diesmal beginnt das abendliche Rosenkranzgebet für die Gesundheit von Papst Franziskus auf dem Petersplatz anders als sonst: Er habe eine schöne Nachricht, ein schönes Geschenk, sagt Kardinal Ángel Fernández Artime, der das Gebet leitet.

Der Heilige Vater habe den Menschen auf dem Platz und den Christen auf der Welt, die ihm nahe sind und für ihn beten, eine Audiobotschaft geschickt. Franziskus bedankt sich darin von ganzem Herzen für die Gebete für seine Gesundheit und sagt, er begleite die Gläubigen vom Krankenhaus aus.

Heisere, schwache Stimme

Gott möge euch segnen und die Jungfrau Maria euch beschützen, sagt der Papst mit heiserer Stimme und vielen Pausen auf Spanisch. Er klingt nach drei Wochen Krankenhausaufenthalt geschwächt, ist aber zu verstehen. Franziskus habe die Botschaft an diesem Tag aufgezeichnet, heißt es aus dem Vatikan.

Papst Franziskus leidet an einer beidseitigen Lungenentzündung mit Komplikationen, er hatte mehrere so genannte Atemkrisen - also große Schwierigkeiten, Luft zu bekommen. Momentan ist sein Zustand stabil, die Ärzte sind aber weiterhin vorsichtig mit einer Prognose. Es gibt also noch keine Entwarnung für den Papst.