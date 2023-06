Panne bei SPÖ-Wahl in Österreich Verlierer wird zum Sieger Stand: 05.06.2023 21:24 Uhr

In Österreich ist bei der Wahl zum SPÖ-Vorsitzenden durch eine Auszählungspanne der falsche Kandidat zum Sieger gekürt worden: Nicht Doskozil, sondern sein Konkurrent Babler holte die meisten Stimmen.

Die ersten Gerüchte machten am Vormittag in Wien die Runde, zwei Tage nach dem SPÖ-Sonderparteitag in Linz: Ein ORF-Journalist hatte die Zweifel am für die Partei so wichtigen Wahlergebnis getwittert. Es geht darum: Wer ist Parteichef, wer führt die SPÖ als Spitzenkandidat in die Nationalratswahl, spätestens nächstes Jahr?

Und vor allem: In welche Richtung geht es? Eher nach links, mit Andreas Babler, dem SPÖ-Bürgermeister der Kleinstadt Traiskirchen und Überraschungskandidaten - oder nach mitte-rechts, mit Hans-Peter Doskozil, dem auch bundespolitisch erfahrenen SPÖ-Landeshauptmann des Burgenlands, der für eine strenge Migrationspolitik und eine starke Sozialpolitik steht?

Vertauschte Excel-Liste

Es sollte Doskozil sein, glaubten alle, bis heute Nachmittag - bis Michaela Grubesa, die Leiterin der SPÖ-Wahlkommission, zum Offenbarungseid antrat: "Die Stimmzettel haben leider nicht mit dem digital verkündeten Ergebnis zusammengepasst."

Nicht Doskozil, sondern Babler ist der rechtmäßig gewählte neue SPÖ-Parteichef, seit dem Wochenende schon. Das hat die Nachkontrolle ergeben - 53 zu 47 Prozent für Babler, nicht umgekehrt. Der Zweite war der Erste, eine Excel-Liste wurde vertauscht, so die beschämte Erklärung. "Somit wurde am 3. Juni, am vergangenen Parteitag, Andreas Babler zum neuen Bundesparteivorsitzendenden der SPÖ gewählt, und ich möchte ihn an dieser Stelle herzlich beglückwünschen."

Danach: kurz Stille - Kopschütteln - gelähmtes Entsetzen. Und bald darauf ein Sturm der Entrüstung, der auch die stellvertretende SPÖ-Vorsitzende Eva-Maria Holzleitner erreichte: "Wut, Enttäuschung, Freude, Jubel, Ärger, Verwirrung - ich glaube, all diese Emotionen haben alle unsere Mitglieder heute in dieser Situation jetzt gehabt, in den WhatsApp-Gruppen, in den Signal-Gruppen und so weiter geht's jetzt ziemlich rund."

Panne bei SPÖ-Wahl in Österreich Doskozil doch nur Zweiter hinter Babler Neuer Vorsitzender der SPÖ ist nun Andreas Babler - nicht Hans Peter Doskozil, wie ursprünglich angenommen. mehr

Mit als erster gratulierte Doskozil, aus dem Burgenland. Am Wochenende hatte er noch von einem Lebenstraum gesprochen, der ist jetzt geplatzt: "Sie können sich vorstellen, dass das nicht nur für die Sozialdemokratie, sondern auch für mich persönlich kein angenehmer Tag ist, keine angenehme Situation ist, aber Wahlergebnisse muss man zur Kenntnis nehmen."

Das hatte er auch von seinen Gegnern gefordert. Jetzt zieht er selbst die Konsequenz: "Für mich ist das Thema Bundespolitik ein für alle Mal, auch das möchte ich an dieser Stelle sagen, abgeschlossen."

"Rede seines Lebens"

Babler habe auf dem Parteitag die "Rede seines Lebens" gehalten, sagte ein altgedienter SPÖ-Mann danach respektvoll. Damit hat Babler offenbar doch die eigentlich sicher geglaubte Mehrheit für den Mitte-Rechts-Mann Doskozil gekippt. Er selbst bleibt da nach der ersten Nachzählung noch vorsichtig: "Sollte das Ergebnis nach weiterer und genauer Überprüfung stimmen, dann werde ich das Amt und die Verantwortung, die mir die Mehrheit der Delegierten übertragen haben, übernehmen."

Die Zählpanne trifft die SPÖ in einer Phase der Schwäche, zermürbt von monatelangen Machtkämpfen. Babler steht vor einem Scherbenhaufen, den er nicht verursacht hat. Er entschuldigt sich trotzdem dafür - und spricht von einem Comeback: "Aber ich gebe mein Wort, wenn ich diese Partei übernehme, werde ich gemeinsam mit meinem Team am völligen Comeback der Sozialdemokratie arbeiten."

Wie er das machen will? Keine Fragen heute, keine Antworten - nur eine fast flehentliche Bitte des jetzt Vorsitzenden Babler an die SPÖ-Basis: "Bleibt dabei, helft mit, geben wir der SPÖ gemeinsam den Stolz und die Würde wieder zurück."