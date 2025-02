eilmeldung Österreich ÖVP, SPÖ und NEOS bilden Koalition Stand: 27.02.2025 09:31 Uhr

Österreich bekommt erstmals eine Dreiparteien-Koalition: Darauf hat sich die konservative Volkspartei ÖVP nach eigenen Angaben mit der sozialdemokratischen SPÖ und den liberalen NEOS geeinigt. Sie wollen zusammen eine Regierung bilden.

In Österreich haben sich die konservative Volkspartei (ÖVP), die sozialdemokratische SPÖ und die liberalen NEOS auf die Bildung einer Regierung geeinigt. Das Koalitionsprogramm soll noch heute der Öffentlichkeit präsentiert werden, wie die drei Parteien mitteilten. "In den vergangenen Tagen wurde rund um die Uhr an einem gemeinsamen Programm gearbeitet", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung.

Ganz in trockenen Tüchern ist das Bündnis noch nicht. Am Freitag tagen die Gremien von SPÖ und ÖVP, die NEOS lassen ihre Mitglieder am Sonntag über die Koalitionsvereinbarung abstimmen. Am Montag könnte die neue Regierung vereidigt werden.

Zweiter Anlauf für Dreier-Koalition

Eine solche "Zuckerl-Koalition" von ÖVP, SPÖ und NEOS wäre das erste Bündnis der drei Parteien auf Bundesebene. Dabei waren nach der Parlamentswahl vom September erste Koalitionsgespräche zwischen den Parteien im Januar noch gescheitert. Danach folgten Verhandlungen der rechtspopulistischen FPÖ mit der ÖVP, die aber ebenfalls platzten.

Damit hat Österreich auch knapp fünf Monate nach der Wahl immer noch keine Regierung - so lange mussten die Menschen seit dem Zweiten Weltkrieg noch nie auf eine neue Regierung warten.

