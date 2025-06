Was für Reaktionen gibt es?

Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker hat die Tat als eine "nationale Tragödie" bezeichnet. Er kondolierte den Angehörigen und Hinterbliebenen. Zudem soll eine dreitägige Staatstrauer verkündet werden.



Österreichs Staatsoberhaupt Alexander Van der Bellen zeigte sich angesichts der Geschehnisse in Graz tief erschüttert. "Dieser Horror ist nicht in Worte zufassen", schrieb der Bundespräsident auf X. Es gebe in diesem Moment nichts, was in diesem Moment den Schmerz von Eltern und Großeltern, von Geschwistern, Freunden und Freundinnen lindern könne. "Österreich trauert." Jetzt sei Zusammenhalt geboten. "Heute und in den schweren Tagen, die kommen, wird unser Land zeigen, dass in diesem Miteinander seine Stärke liegt", so Van der Bellen weiter.



Die katholischen Bischöfe der Region haben ebenfalls mit Entsetzen auf die Tat reagiert. "Diese Wahnsinnstat in einer Grazer Schule lässt uns fassungslos und erschüttert zurück", erklärten Wilhelm Krautwaschl, Bischof von Graz-Seckau, und Weihbischof Johannes Freitag. "Unser tiefstes Mitgefühl gilt den Schülerinnen und Schülern, dem Lehrpersonal und den Angehörigen", so die Geistlichen in einer gemeinsamen Stellungnahme.



Aus Deutschland schrieb Bundeskanzler Friedrich Merz in einem Kondolenztelegramm an seinen Amtskollegen Stocker, dass er die Nachrichten aus Graz mit großer Bestürzung vernommen habe. "Es erschüttert mich zutiefst, dass junge Menschen so jäh aus dem Leben gerissen wurden. Die Anteilnahme der Bundesregierung gilt den Familien der Opfer. Wir teilen ihren Schmerz und ihre Trauer." Den Verletzten wünschte Merz im Namen der Bundesregierung "rasche und möglichst vollständige" Genesung. "Wir hoffen, dass die Angehörigen in dieser dunklen Stunde Trost im Kreis der Familien und Freunde finden können."



Auch die EU-Kommission kondolierte den Angehörigen: "Wir möchten den Familien der Opfer und der ganzen Stadt Graz unser tiefstes Beileid aussprechen", sagte eine Kommissionssprecherin in Brüssel. "Wir stehen gemeinsam in Trauer und suchen nach Klarheit nach diesem schrecklichen Ereignis in einer Schule." Es seien "absolut schreckliche und tragische Nachrichten".