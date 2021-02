Rettungsschiff "Ocean Viking" Migranten können in Sizilien von Bord

Seit gut einer Woche befinden sich mehr als 400 gerettete Bootsmigranten auf dem Hilfsschiff "Ocean Viking". Nach Angaben der Crew sind acht von ihnen mit dem Coronavirus infiziert. Jetzt darf das Schiff in Sizilien anlegen.

Das private Hilfsschiff "Ocean Viking" darf 422 aus Seenot gerettete Bootsmigranten auf die Mittelmeerinsel Sizilien bringen. Die italienischen Behörden hätten der Crew den Hafen Augusta nördlich von Syrakus zugewiesen, teilte die Betreiberorganisation SOS Mediterranee mit. Eine Sprecherin rechnete mit der Ankunft am Abend.

Die "Ocean Viking" hatte die Menschen in der vergangenen Woche an zwei Tagen bei mehreren Einsätzen aus Booten vor Libyen aufgenommen. Am Samstag waren bereits zwei Personen wegen ernster Gesundheitsprobleme abgeholt und mit einem Militärhubschrauber nach Malta geflogen worden, wie SOS Mediterranee berichtete.

Schlechtes Wetter verschärft Situation an Bord

Die Lage auf dem Schiff habe sich durch Enge und schlechtes Wetter weiter verschärft, hieß es. Zudem seien acht Gerettete bei Schnelltests positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ein Teil der Bootsmigranten kommt den Angaben zufolge aus der Elfenbeinküste, aus Mali und dem Sudan.

In Libyen herrscht seit Jahren Bürgerkrieg. Das Land hat sich zu einem der wichtigsten Transitgebiete für Migranten auf dem Weg von Afrika nach Europa entwickelt. Die Fahrten in kleinen Booten übers Mittelmeer gelten als sehr gefährlich. Die privaten Rettungsaktionen für Migranten sind politisch umstritten.