Sieg der Sozialdemokraten Norwegens konservative Regierung abgewählt

Ein linksgerichtetes Bündnis hat dem vorläufigen Ergebnis zufolge die Parlamentswahlen in Norwegen gewonnen. Der Wahlkampf war vom Klimawandel und der Zukunft der Öl- und Gasindustrie geprägt.

Unter "Jonas, Jonas"-Rufen hat sich der Vorsitzende der sozialdemokratischen Arbeiterpartei, Jonas Gahr Støre, als Sieger der Parlamentswahl in Norwegen feiern lassen. "Wir haben hart gearbeitet, und jetzt können wir endlich sagen: Wir haben es geschafft", sagte der 61-Jährige am späten Abend vor jubelnden Anhängern in Oslo.

Es sehe nach einer soliden Mehrheit für ein Mitte-links-Bündnis bestehend aus seinen Sozialdemokraten, der Zentrumspartei und der Sozialistischen Linkspartei aus, sagte Støre. Auf die anderen beiden Oppositionsparteien, die Grünen und die Kommunisten, wären sie dann nicht angewiesen. Dies sei "unser Plan A", man wolle jedoch alle Parteien zu Gesprächen einladen, die sich einen Regierungswechsel wünschten. Der 61-jährige Millionär Störe wird damit voraussichtlich nächster Regierungschef der skandinavischen Landes.

Støre dankt bisheriger Regierungschefin

Die drei von Støre favorisierten Parteien kamen nach vorläufiger Auszählung von fast allen Stimmen in der Nacht auf eine Mehrheit von 89 Mandaten im norwegischen Parlament Storting - mindestens 85 der 169 dortigen Sitze sind für eine Mehrheit nötig. Gleichzeitig dankte Støre seiner Widersacherin Erna Solberg für ihre achtjährige Zeit als Regierungschefin. "Sie ist eine gute und beständige Ministerpräsidentin für Norwegen gewesen", sagte er. Solberg habe das Land sicher durch mehrere schwere Krisen geführt.

Solberg hat ihre Wahlniederlage räumte ihre Niederlage ein und gratulierte ihrem Herausforderer. Störe scheine "eine klare Mehrheit für einen Regierungswechsel" zu haben. Die Arbeit der von ihr angeführten konservativen Regierung sei "für dieses Mal beendet", sagte Solberg. Laut den Hochrechnungen eroberte die linke Opposition unter Führung Störes etwa hundert der 169 Sitze im Parlament.

Wahlkampf vom Klimawandel und Öl- und Gasindustrie geprägt

Der Wahlkampf war vom Klimawandel und der Zukunft der Öl- und Gasindustrie von Norwegen geprägt. Die Arbeiterpartei will neue grüne Industrien unterstützen, darunter eine, in der Erdgas genutzt wird, um einen alternativen Treibstoff herzustellen, und eine, bei der CO2 unter dem Ozean gelagert wird.

Norwegen ist eines der wohlhabendsten Länder der Welt. Die Öl- und Gasindustrie, die größte des Landes, ist für mehr als 40 Prozent der Exporte verantwortlich. Dort angestellt sind mehr als fünf Prozent der Arbeitskräfte von Norwegen. Allerdings hat Norwegen Konsumenten, die sich Gedanken um das Klima machen. Die meisten der neu gekauften Autos im Land sind Elektroautos.