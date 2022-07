Porträt Gouverneur von Mykolajiw Der Unerschrockene Stand: 17.07.2022 10:49 Uhr

Nahezu täglich wird das südukrainische Mykolajiw von russischen Truppen beschossen. Dass die Einwohner ihren Mut nicht verlieren, liegt auch an ihrem Gouverneur Kim: Mit geschickten Botschaften verbreitet er Optimismus.

Von Rebecca Barth, RBB, zzt. Kiew

Witalij Kim ist ein schmaler Mann mit rundem Gesicht und einer Region im Ausnahmezustand. Zum Interview in Mykolajiw erscheint der Gouverneur in dem für ukrainische Politiker gerade üblichen grünen T-Shirt. Die Stadt wird nahezu täglich mit Raketen beschossen. Zuletzt am Freitagmorgen, vier Menschen werden nach vorläufigen Informationen dabei verletzt. Das Verwaltungsgebäude, vor dem Kim Journalisten empfängt, wurde bereits Ende März getroffen. Bis heute klafft ein riesiges Loch in dem neunstöckigen Gebäude. "Hier sind Menschen gestorben", sagt Kim. Deswegen sollen ihn die Journalisten nicht vor dem Gebäude filmen.

Wer sich auf den Straßen von Mykolajiw nach dem 41-Jährigen erkundet, blickt oft in strahlende Gesichter. Er sei ein toller Gouverneur, heißt es. Er erfülle seine Rolle und gebe den Menschen Hoffnung. Wie viele andere kommuniziert er vor allem über soziale Medien wie Telegram. Mehr als 700.000 Menschen haben seinen Kanal abonniert. Mit dem Krieg wurde Kim zu einem Superstar der ukrainischen Politik. Grund dafür offenbar: Seine optimistische Ausstrahlung und sein Humor.

In bunten Socken am Schreibtisch

"Witze sind strategisch", sagt Kim dem britischen "Guardian". Er versuche damit zu zeigen, dass auch die russische Armee aus normalen Leuten bestehe, die Fehler begingen. Als Mykolajiw in den ersten Wochen des Krieges drohte, in die Hände der Russen zu fallen, breitete sich Panik in der Bevölkerung aus. Kim postete daraufhin ein Foto von sich, zurückgelehnt in seinem Schreibtischstuhl, das Handy am Ohr, die Füße in bunten Socken auf dem schweren Holztisch abgelegt.

Das Bild verbreitet sich schnell im Internet. Einige montieren den entspannten Gouverneur mit den bunten Socken daraufhin an Wladimir Putins übergroßen Tisch. Witze machen über die Aggressoren hilft gegen Angst. Und auch jetzt, wo die Russen Mykolajiw immer stärker beschießen, findet Kim dafür eine optimistische Erklärung: Die Russen seien verzweifelt, sagt er. "An der Front versagen sie. Sie erleiden enorme Verluste."

Weiß schraffiert: Vormarsch der russischen Armee. Grün schraffiert: von Russland unterstützte Separatistengebiete. Krim: von Russland annektiert. Bild: ISW/14.07.2022

"Alles hängt von den Waffen ab"

Und deshalb könne Mykolajiw den ständigen Beschuss der Russen unendlich lange aushalten, so Kim. "Das hängt von den Waffen ab, die wir zur Verfügung haben" - eine klare Anspielung auf westliche Waffenlieferungen. Die, so sagen es die Militärexperten in Kiew, seien unabdingbar für eine Gegenoffensive in der Region, die der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor kurzem ins Spiel gebracht hatte.

Auch der Pressestab des Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat ein Bild von Kim veröffentlicht: Hier erhält er von Selenskyj eine Auszeichnung. Bild: EPA

Spricht man mit den Soldaten in der Region, scheint der Optimismus diesbezüglich gerade eher gering zu sein. Die Verluste seien hoch und ohne moderne Waffen aus dem Westen sei eine Gegenoffensive praktisch unmöglich. Gouverneur Kim will über die Situation an der Front nichts preisgeben. "Aber wir werden die Region Cherson und Saporischschja befreien, sobald sich die Gelegenheit dazu bietet", sagt er.

Bis dahin ist Mykolajiw im Ausnahmezustand. Auf den Straßen sind im Vergleich zu früher viel weniger Menschen zu sehen. Lange Schlangen bilden sich nur, wenn irgendwo humanitäre Hilfe verteilt wird. Doch Gouverneur Kim kann schon von einer Zeit nach dem Krieg träumen: Dann will er Mykolajiw zu einer Touristenstadt machen, sagt er.