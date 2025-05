Vor Feier zum "Tag des Sieges" Putin empfängt Chinas Präsidenten Xi im Kreml Stand: 08.05.2025 11:41 Uhr

Russland feiert morgen den 80. Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland - und dazu hat Kremlchef Putin nun den wohl wichtigsten Ehrengast empfangen: Chinas Präsidenten Xi, mit dem Putin auch verschiedene Abkommen unterzeichnen will.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat seinen chinesischen Amtskollegen Xi Jinping zu Gesprächen im Kreml empfangen. Xi war am Mittwoch zu einem viertägigen Besuch in Moskau eingetroffen. Am Freitag wird er als Gast Putins bei den Feierlichkeiten zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa teilnehmen.

Während des Empfangs dankte Putin Xi für seine Teilnahmen an der Zeremonie zur Feier des 80. Jahrestags von Russlands "heiligem Sieg" über Nazideutschland. Putin nannte Xi dabei seinen "lieben Freund", der Putin wiederum als "alten Freund" bezeichnete.

Putin erklärte zudem, China und Russland kämpften zusammen gegen "Neonazismus". Putin und sein Propaganda-Apparat haben den Angriffskrieg gegen die Ukraine von Beginn an als einen Krieg gegen Neonazis stilisiert. Insbesondere die ukrainische Führung unter ihrem jüdischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wird dabei regelmäßig als Nazis bezeichnet.

Xi Putins "Hauptgast"

Xi ist der wichtigste der ausländischen Gäste, die diese Woche für den "Tag des Sieges" Moskau besuchen. Putin nannte Xi seinen "Hauptgast". Nach Angaben des Kreml werden mehr als zwei Dutzend Staats- und Regierungschefs bei der Parade auf dem Roten Platz anwesend sein.

Neben Xi wollen auch der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva und der serbische Präsident Aleksandar Vucic bilaterale Gespräche mit Putin führen. Sie sollen auch bereits am Mittwoch in der russischen Hauptstadt eingetroffen sein. Am Dienstag war schon der venezolanische Staatschef Nicolás Maduro in Moskau angekommen.

Außer Vucic und dem slowakischen Premierminister Robert Fico nehmen keine europäischen oder westlichen Regierungsvertreter an der Feier in Russland teil.

Unterzeichnung verschiedener Abkommen

Während des Besuchs in Russland wird Xi voraussichtlich verschiedene Abkommen unterzeichnen. "Es wird erwartet, dass die Regierungen und Minister eine Reihe bilateraler Dokumente unterzeichnen", teilte der Kreml mit.

Xi und Putin würden zudem über die "Entwicklung von Partnerschaften und strategischen Beziehungen" sprechen. Auf der Tagesordnung stehen außerdem "internationale und regionale Themen", wie der Kreml weiter mitteilte.

China ist Russlands wichtigster Handelspartner. Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine im Februar 2022 stellt sich China als neutrale Partei dar und erklärt, weder Kiew noch Moskau mit Waffen zu unterstützen. Allerdings hat Peking seit Beginn des russischen Angriffs seine politische, militärische und wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Moskau deutlich verstärkt.

China wird vorgeworfen, Russland dabei zu helfen, westliche Sanktionen zu umgehen. Selenskyj hatte Peking unter anderem vorgeworfen, Waffen nach Russland zu liefern und chinesische Soldaten zum Kampf gegen die Ukraine entsandt zu haben. China wies diese Vorwürfe als "rückhaltlos" zurück.