Britischer Auslandsgeheimdienst Erstmals wird eine Frau MI6-Chefin Stand: 16.06.2025 09:07 Uhr

Bisher gab es das nur in den James-Bond-Filmen, im Herbst wird es Realität: Erstmals wird eine Frau den britischen Auslandsgeheimdienst leiten. Die langjährige Agentin Metreweli wurde zur Chefin des MI6 benannt.

Erstmals in der Geschichte des britischen Auslandsgeheimdienstes MI6 soll eine Frau dessen Chefposten übernehmen. Die studierte Anthropologin Blaise Metreweli wird die Rolle im Herbst vom derzeitigen Amtsinhaber Richard Moore übernehmen, wie die britische Regierung mitteilte. Metreweli sagte, sie sei geehrt, den Dienst leiten zu dürfen.

Seit Jahrzehnten beim MI6

Metreweli arbeitet demnach seit 1999 für den britischen Geheimdienst und ist derzeit Generaldirektorin für Technologie und Innovation beim MI6. Den größten Teil ihrer Laufbahn habe sie in verschiedenen Funktionen im Nahen Osten und in Europa verbracht.

Das gewöhnlich nur als "C" bezeichnete Oberhaupt des MI6 trägt laut Mitteilung die operative Verantwortung für den Geheimdienst und ist dessen einziges Mitglied, das namentlich in der Öffentlichkeit genannt wird.

Das Hauptquartier des britischen Auslandsgeheimdienstes MI6 ("Military Intelligence Section 6").

Bedeutende Rolle in dieser Zeit

Eine Frau an der Spitze des legendären Geheimdienstes gab es bisher nur in den James-Bond-Filmen, wo Schauspielerin Judy Dench von 1995 bis 2015 mehrfach die fiktionale M verkörperte.

Die historische Premiere fällt nun in eine Zeit, "in der die Arbeit unserer Nachrichtendienste noch nie so wichtig war wie heute", wurde Premierminister Keir Starmer in der Mitteilung zitiert.

"Das Vereinigte Königreich ist mit Bedrohungen von noch nie dagewesenem Ausmaß konfrontiert - seien es Aggressoren, die ihre Spionageschiffe in unsere Gewässer schicken, oder Hacker, die mit ausgeklügelten Cybertaktiken versuchen, unsere öffentlichen Dienste zu stören." Auch Außenminister David Lammy betonte die Bedeutung der Rolle "in Zeiten globaler Instabilität".