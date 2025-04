Tödlicher Messerangriff in Nantes Details zum Täter bekanntgegeben Stand: 25.04.2025 22:04 Uhr

Der Messerangreifer, der in einer Schule im französischen Nantes eine Mitschülerin erstochen hat, war zuvor als ein von Hitler begeisterter Einzelgänger aufgefallen. Sein Motiv ist weiter unklar.

Einen Tag nach dem Messerangriff an einer Schule im westfranzösischen Nantes, bei dem eine 15-jährige Schülerin getötet wurde, sind weitere Details zu der Tat bekannt geworden.

Der Täter hatte seine Mitschüler ohne jedes erkennbare Motiv angegriffen. Der 16-Jährige habe nach seiner Festnahme am Donnerstag keinerlei Gründe für die Tat genannt und sei vorübergehend in die Psychiatrie eingewiesen worden, sagte Staatsanwalt Antoine Leroy in Nantes.

57 Messerstiche

Die Autopsie der ermordeten Schülerin habe ergeben, dass sie von "57 Messerstichen" getroffen wurde, die meisten davon in den "Oberkörper, Schädel und Hals", erklärte Leroy weiter. Gezielt habe er in einem Klassenraum die 16-Jährige angegriffen, bei der es sich um die einzige Schülerin handelte, mit der der zurückgezogene Junge in der Schule einen guten Kontakt hatte.

Bei dem Angriff in einer katholischen Privatschule attackierte der Täter weitere Mitschüler und verletzte drei. Sie sind außer Lebensgefahr. Gestoppt wurde er von einem IT-Techniker der Schule, der in den Raum gestürmt und mit einem Stuhl auf ihn eingeschlagen habe. Anschließend hielt der Techniker den Schüler in Schach, der dann von der Polizei festgenommen wurde.

Begeisterung für Hitler

Die Mutter hatte dem Staatsanwalt zufolge wegen der sozialen Isolation ihres Sohnes Anfang des Jahres Hilfe gesucht. Es habe sechs Termine mit einer psychologischen Beratungsstelle gegeben. Weil die Begeisterung für Hitler in der Schule aufgefallen sei, sei der Schüler vor den Osterferien mit seiner Mutter zu einem Gespräch zur Schulleitung gebeten worden. Dieses Gespräch sei konstruktiv verlaufen. Bei Polizei und Justiz war der Angreifer nicht bekannt.

Wegen mehrerer Messerangriffe durch Schüler in den vergangenen Monaten hatte die Regierung die Schulen bereits angewiesen, verstärkt Kontrollen vorzunehmen. Zudem sollen Schüler, die mit Stichwaffen erwischt werden, härter bestraft werden.