Abschiedsbesuch in Frankreich Begeisterter Empfang für Merkel Stand: 03.11.2021 20:47 Uhr

Eine jubelnde Menge hat Kanzlerin Merkel im Weinort Beaune in der Bourgogne begrüßt. Dort hatte Frankreichs Präsident Macron sie zu einem Abschiedsbesuch eingeladen. Außerdem soll Merkel die höchste Auszeichnung der französischen Republik erhalten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist nur noch geschäftsführend im Amt, endgültig könnte sie im Dezember abtreten. Bis es aber soweit ist, nutzt sie ihre Zeit, um sich von jenem Präsidenten zu verabschieden, mit dem sie in den vergangenen vier Jahren am engsten in Kontakt stand: Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron.

Der hat sie heute ins Städtchen Beaune in der Bourgogne eingeladen. Gemeinsam mit ihrem Mann Joachim Sauer wurde sie vom Präsidenten und dessen Frau Brigitte im Weinort empfangen. Dort begrüßte eine jubelnde Menschenmenge von mehreren Hundert Leuten die Kanzlerin.

Vor altehrwürdiger Kulisse ließ sie sich bei einem kurzen Rundgang durch die Stadt feiern und fotografieren und streckte den Schaulustigen die Covid-Faust zum Gruß entgegen. Der Spaziergang durch die Altstadt dauerte deshalb etwas länger. Der Empfang fiel sehr herzlich aus.

Historischer Gipfelort

Gemeinsam mit ihren Ehegatten besuchte Merkel im Anschluss eine Hospitalstiftung, bevor sie sich zu Musik und Essen auf ein Anwesen in der Weinregion zurückzogen. Geplant ist zunächst ein Klavierkonzert und ein Empfang im Château du Clos de Vougeot, wo 1993 bereits der damalige Präsident Francois Mitterrand und Bundeskanzler Helmut Kohl zu einem deutsch-französischen Gipfel zusammenkamen.

Bei dem Treffen will Macron Merkel auch das Großkreuz der Ehrenlegion als Zeichen der Verbundenheit überreichen. Die Ehrenlegion ist die höchste Auszeichnung in Frankreich. Beide wollen sich persönlich austauschen und über internationale Themen sprechen. Sie sollen während eines Empfangs außerdem in die Burgundische Bruderschaft von Tastevin aufgenommen werden, die sich für den Erhalt der Traditionen des Burgunds einsetzt.

Verhältnis war wechselhaft

Wie der Elyséepalast mitteilte, stellt der Besuch den Abschluss einer ertragreichen Zusammenarbeit zwischen dem Präsidenten und der Kanzlerin, sowohl für die deutsch-französische Kooperation, als auch auf europäischer Ebene dar. Macron habe für das Treffen den Burgund wegen seines reichen französischen Erbes gewählt, sowohl in Gestalt historischer Monumente als auch der Weinbaukultur. Im Sommer hatte der Staatschef angekündigt, einen Abschied organisieren zu wollen.

Das Verhältnis zwischen Merkel und Macron war durchaus wechselhaft. So war der Präsident höchst irritiert, als das Kanzleramt zu seiner Sorbonne Rede 2017 nur schwieg. Als glühender Europäer hatte er sich präsentiert und Deutschland aufgefordert, mit ihm die EU zu reformieren. Seine Visionen griff die Pragmatikerin in Berlin nicht auf und ließ Macron scheinbar ins Leere laufen.

In den vergangenen Monaten gewann Frankreich im deutsch-französischen Verhältnis offenbar wieder an Gewicht - so nimmt man es in Paris wahr. Dass Merkel und Macron den milliardenschweren europäischen Wiederaufbaufonds inklusive gemeinsamer Schulden auf den Weg brachten, schreibt man der Beharrlichkeit des Präsidenten zu. In den Jahren zuvor war Merkels Haltung dazu sehr rigide.

Mit Informationen von Friederike Hofmann und Julia Borutta, ARD-Studio Paris