Ukraine-Krieg Generalstab erwartet Angriff auf Kiew Stand: 07.03.2022 04:30 Uhr

Russland sammelt laut ukrainischem Militär seine Kräfte, um die Hauptstadt anzugreifen. Derweil wird Charkiw weiter von Luftangriffen erschüttert. In Mariupol verschärft sich die Lage weiter.

Nach Angaben der ukrainischen Armee hat Russland begonnen, Ressourcen für den Sturm auf die ukrainische Hauptstadt Kiew zusammenzuziehen. Das geht aus dem Bericht des Generalstabs hervor, der auf Facebook veröffentlicht wurde. Russische Truppen versuchten gleichzeitig, die volle Kontrolle über die kurz vor Kiew liegenden Städte Irpin und Butscha zu erlangen. Von dort sind es nur mehr wenige Kilometer zur nordwestlichen Stadtgrenze.

Russische Einheiten wollten sich zudem einen taktischen Vorteil verschaffen, indem sie die östlichen Außenbezirke Kiews über die Bezirke Browary und Boryspil erreichten, hieß es weiter. Der Berater des ukrainischen Innenministers, Wadym Denysenko, sagte laut der ukrainischen Internetzeitung "Ukrajinska Prawda" in einer Live-Fernsehsendung am Sonntagabend, auf Anfahrtswegen nach Kiew habe sich eine recht große Menge an russischer Ausrüstung und Truppen angesammelt. "Wir gehen davon aus, dass der Kampf um Kiew die Schlüsselschlacht der nächsten Tage ist."

Der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko schrieb auf seinem Telegram-Kanal am Sonntag, dass es Kämpfe nahe Kiew gebe. Die Stadt sammle weiter alle Ressourcen für ihre Verteidigung. Er habe mehrere Kontrollpunkte an der Stadtgrenze besucht, die Sicherheitskräfte seien entschlossen, jeden Angriff abzuwehren.

Tote in Irpin

Im nordwestlich der ukrainischen Hauptstadt gelegenen Vorort Irpin hat es nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters bereits Artillerieangriffe gegeben. Männer, Frauen und Kinder, die sich auf der Flucht vor den heftigen Kämpfen in der Region befanden, hätten versucht, sich in Deckung zu begeben. Auf Bildern einer Fotografin der "New York Times" bei Twitter waren Tote auf den Straßen der Kleinstadt zu sehen, darunter auch Kinder.

Nach Angaben des Bürgermeisters seien durch russische Angriffe auf die Stadt acht Zivilisten ums Leben gekommen. Bürgermeister Oleksander Markyschin erklärte, unter den Todesopfern sei eine Familie.

Irpin liegt etwa 25 Kilometer nordwestlich von Kiew. Bereits zuvor hatte es Angriffe auf die Stadt gegeben. Eine Brücke, die aus der Stadt herausführt, ist komplett zerstört. Über ihre Überreste führt nur noch ein improvisierter Weg, den zahlreiche Menschen versuchen zu nutzen, um aus der Stadt zu fliehen. Auf Bildern der Nachrichtenagentur AFP war zu sehen, wie Soldaten sowie Anwohnerinnen und Anwohner älteren Menschen über die Trümmer halfen, während in der Distanz weiteres Artilleriefeuer zu hören war.

Auf Videoaufnahmen war auch zu sehen, wie eine Granate in eine Straße der Stadt einschlug, nicht weit von der Brücke entfernt, berichtete die Nachrichtenagentur AP.

Lage in Mariupol verschärft sich

In der umzingelten Hafenstadt Mariupol im Südosten des Landes verschärfte sich unterdessen die Lage, nachdem ein zwBei Artillerieangriffen auf die Kleinstadt Irpin nordwestlich von Kiew hat es offenbar Tote unter der Zivilbevölkerung gegeben. Nach dem erneuten Scheitern einer Waffenruhe verschärft sich unterdessen die Lage in Mariupol.

Nach dem geplanten Beginn der Evakuierung hatten prorussische Separatisten gemeldet, dass etwa 300 Menschen die Stadt verlassen hätten. Von den Behörden in Mariupol wurden diese Angaben nicht bestätigt. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) bezeichnete den zweiten Versuch der Evakuierung Mariupols als erfolglos. "Der heutige Versuch, die Verlegung von geschätzt 200.000 Menschen zu beginnen, ist gescheitert", hieß es in einem Tweet des IKRK.

Luftangriffe auf Charkiw

Die russische Armee hat ihre Luftangriffe auf die zweitgrößte Stadt der Ukraine, Charkiw, in der Nacht zum Montag fortgesetzt. Reporter der Nachrichtenagentur "AFP" berichteten, dass dabei unter anderem ein Sportkomplex einer Universität und andere zivile Gebäude getroffen wurden. Unterdessen konzentrierten die russischen Truppen nach Angaben des ukrainischen Generalstabs ihre Angriffe neben Charkiw im Osten des Landes auch auf Sumy im Nordosten und Mykolajew im Süden.

Selenskyj warnt vor Angriffen auf Odessa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnte unterdessen vor bevorstehenden Raketenangriffen auf die Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer. Zuvor hatte sich auch der französische Präsident Emmanuel Macron in einem Telefongespräch mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin besorgt über einen möglicherweise kurz bevorstehenden Angriff auf die Stadt gezeigt, wie das Präsidialamt in Paris mitteilte.

Die russische Armee versuchte offenbar auch, weiter auf die Hauptstadt Kiew vorzurücken und diese einzukreisen. Britischen Geheimdienstkreisen zufolge griffen die Russen ähnlich wie in Syrien oder im Tschetschenien-Krieg dicht besiedelte Gebiete an. Der ukrainische Widerstand verzögere jedoch den Vormarsch der russischen Truppen weiter. Russland bestreitet, Zivilisten ins Visier zu nehmen.