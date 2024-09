Sophia Loren wird 90 Jahre alt Aus der Armut Neapels ins reiche Hollywood Stand: 20.09.2024 07:26 Uhr

Sie spielte in mehr als 100 Filmen mit und wurde in Hollywood zum Weltstar: Sophia Loren, die heute ihren 90. Geburtstag feiert. Dabei stammt die gebürtige Italienerin eigentlich aus armen Verhältnissen. Ihr Weg zum Erfolg in Bildern.