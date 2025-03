Londoner Flughafen Heathrow muss wegen Stromausfalls schließen Stand: 21.03.2025 06:29 Uhr

Am Flughafen London Heathrow können heute keine Maschinen starten oder landen - der Airport ist geschlossen. Grund ist ein Brand in einem Umspannwerk in der Nähe des Flughafens. Passagiere sollen gar nicht erst anreisen.

Der Londoner Großflughafen Heathrow ist in der Nacht wegen eines Stromausfalls geschlossen worden. Wie der Flughafenbetreiber auf seiner Webseite mitteilte, werde der Betrieb bis Mitternacht (Samstag 01.00 Uhr MEZ) ausgesetzt, "um die Sicherheit unserer Passagiere und Kollegen zu gewährleisten".

Passagiere wurden angewiesen, nicht zum Flughafen zu reisen und ihre Fluggesellschaft zu kontaktieren.

Brand in Umspannwerk legt Flughafen lahm

Ursache der Schließung sei der Brand in einem nahe gelegenen Umspannwerk, das den Flughafen mit Strom versorge. Es sei deshalb zu einem erheblichen Stromausfall gekommen.

Die Londoner Feuerwehr rückte mit zehn Löschfahrzeugen und rund 70 Feuerwehrleuten zu dem brennenden Umspannwerk in Hayes aus, wie sie bei X mitteilte.

Mehr als 16.000 Haushalte ohne Strom

Vorsorglich seien etwa 150 Menschen evakuiert worden. "Das Feuer hat einen Stromausfall verursacht, von dem eine große Anzahl von Haushalten und lokalen Unternehmen betroffen ist, und wir arbeiten eng mit unseren Partnern zusammen, um die Störungen so gering wie möglich zu halten", sagte Pat Goulbourne, stellvertretender Präsident der Londoner Feuerwehr. Die Ursache des Brandes sei noch nicht bekannt.

Ein von der Londoner Feuerwehr zur Verfügung gestelltes Foto zeigt den Brand in einem Umspannwerk in Hayes

In den sozialen Medien gepostete Bilder zeigte riesige Flammen und große Rauchschwaden, die aus der Anlage kamen. Scottish and Southern Electricity Networks teilte in einem Beitrag auf X mit, dass mehr als 16.300 Haushalte von dem Stromausfall betroffen seien.

Flüge werden umgeleitet

Der Londoner Flughafen Heathrow ist der verkehrsreichsten Flughafen Europas und der fünftgrößte der Welt. Nach Angaben der Flugverfolgungs-Website "FlightRadar24" mussten bereits zahlreiche Flüge auf andere Flughäfen umgeleitet werden.

Die australische Fluggesellschaft Qantas Airways schickte ihren Flug von Perth nach Paris und ein Flug der United Airlines aus New York wurde nach Shannon in Irland umgeleitet. Einige Flüge aus den USA drehten mitten in der Luft um und kehrten zu ihrem Abflugort zurück.