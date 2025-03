Londoner Flughafen Heathrow muss wegen Stromausfall schließen Stand: 21.03.2025 05:21 Uhr

Am Flughafen London Heathrow können heute Passagiere weder starten noch landen - der Airport ist geschlossen. Grund ist ein nächtlicher Brand in einem Umspannwerk in der Nähe des Flughafens.

Der Londoner Großflughafen Heathrow ist in der Nacht wegen eines Stromausfalls geschlossen worden. Wie der Flughafenbetreiber auf seiner Webseite mitteilte, werde der Betrieb bis Mitternacht (Samstag 01.00 Uhr MEZ) ausgesetzt, "um die Sicherheit unserer Passagiere und Kollegen zu gewährleisten".

Passagiere wurden angewiesen, nicht zum Flughafen zu reisen und ihre Fluggesellschaft zu kontaktieren.

Brand in Umspannwerk legt Flughafen lahm

Grund für den Stromausfall sei ein Brand in einem Umspannwerk, das den Flughafen versorgt, hieß es.

Die Londoner Feuerwehr rückte mit zehn Löschfahrzeugen und rund 70 Feuerwehrleuten zu dem brennenden Umspannwerk in Hayes aus, wie sie bei X mitteilte. Tausende Haushalte in der Region hatten Medienberichten zufolge keinen Strom.