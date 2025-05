Auto rast in Menschenmenge Suche nach Hintergründen in Liverpool geht weiter Stand: 27.05.2025 09:57 Uhr

Die Water Street in Liverpool ist noch immer gesperrt. Hier war ein Auto in feiernde Fußballfans gerast. Warum der Fahrer in die Menge gefahren war und weshalb die Sicherheitsvorkehrungen versagten - diese Fragen stehen im Fokus der Ermittlungen.

Nach der Fahrt eines Autos durch eine feiernde Menge von Fans in Liverpool geht die Suche nach den Hintergründen weiter. Noch immer ist unklar, ob der festgenommene 53-jährige Brite die Menschen gezielt angegriffen hat, oder ob es sich um einen Unfall oder einen medizinischen Notfall handelte. Ausgeschlossen hat die Polizei bislang nur Terror als Motiv.

Es gebe "noch keine neuen Details" zu den polizeilichen Ermittlungen, sagte Steve Rotheram, der Bürgermeister der Region Liverpool City, der BBC. "Es gibt viele Spekulationen, und das ist Teil des Problems", erklärte Rotheram weiter. "All diese Dinge haben für große Bestürzung gesorgt, aber die Polizei hat sehr, sehr schnell gehandelt, um einigen dieser Spekulationen ein Ende zu setzen."

27 Menschen mussten nach dem Vorfall verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden, 20 weitere wurden vor Ort behandelt. Nach Angaben der BBC befinden sich derzeit noch vier Menschen im Krankenhaus. Zunächst war von zwei Schwerverletzten die Rede gewesen, darunter auch ein Kind.

Polizei schließt Terroanschlag aus

Bisher geht die Polizei von einem Einzeltäter aus. "Wir gehen davon aus, dass es sich um einen Einzelfall handelt, und suchen derzeit nicht nach weiteren Personen", sagte Jenny Sims von der Merseyside Police. Der Vorfall werde nicht als Terroranschlag behandelt. Den Angaben nach soll der festgenommene Mann aus der Region Liverpool stammen.

Am Montagabend hatten Tausende Fußballfans auf den Straßen die Meisterschaft des FC Liverpool gefeiert. Plötzlich war ein Auto in die Menschenmenge gefahren. Im Internet kursierende, nicht verifizierte Aufnahmen zeigen, wie das Fahrzeug anscheinend immer schneller wurde, als es in die Menschen fuhr. Die Zeitung Guardian zitierte einen Zeugen, der sagte, Leute hätten gegen die Scheiben des Autos geschlagen und sie dann eingeschlagen. Der Fahrer habe daraufhin Gas gegeben. Die Rettungskräfte berichteten, bei ihrer Ankunft seien vier Menschen unter dem Auto eingeklemmt gewesen.

Starmer: "Szenen in Liverpool sind entsetzlich"

Premierminister Keir Starmer äußerte sich auf der Plattform X: "Die Szenen in Liverpool sind entsetzlich". Später fügte er hinzu: "Jeder, vor allem Kinder, sollte in der Lage sein, seine Helden ohne diesen Horror zu feiern." Die Stadt habe eine lange und stolze Geschichte des Zusammenhaltens in schwierigen Zeiten. "Liverpool steht zusammen und das ganze Land steht an der Seite von Liverpool."

Der Klub teilte auf der Plattform X mit, mit den Behörden in Austausch zu stehen. "Unsere Gedanken und Gebete sind bei den Betroffenen dieses schweren Vorfalls", schrieb der FC Liverpool. Auch die Premier League teilte mit, mit dem Herzen bei allen Betroffenen und Verletzten zu sein. Weitere Feierlichkeiten zur Meisterschaft, die für Dienstag geplant waren, wurden verschoben.