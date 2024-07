liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ US-Republikaner trifft sich mit Selenskyj ++ Stand: 08.07.2024 05:17 Uhr

Ein hoher Vertreter der US-Republikaner will sich am Mittwoch mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj treffen. Bei Charkiw werden vier Mitglieder einer Familie durch eine Landmine getötet. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Selenskyj trifft US-Repräsentantenhauschef

Der republikanische Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, wird am Mittwoch am Rande des Nato-Gipfels in Washington mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zusammentreffen. Dies geht aus dem offiziellen Terminkalender Johnsons hervor. Die Unterstützung für die Ukraine wird voraussichtlich eines der Hauptthemen des Gipfels in dieser Woche sein. Es herrscht Besorgnis über die künftige Unterstützung der USA für die Regierung in Kiew, sollte Donald Trump die Präsidentschaftswahlen am 5. November gewinnen.



In der Nähe der zweitgrößten ukrainischen Stadt Charkiw ist ein Auto mit einer Familie auf eine Landmine gefahren. Mindestens vier Menschen seien dabei ums Leben gekommen, teilt die Staatsanwaltschaft der Region mit. Demnach befanden sich vermutlich sechs Personen in dem Fahrzeug, das auf dem Rückweg von einem Ferienhaus der Familie auf einer Schotterstraße nordöstlich der Stadt war. Unter den vier bislang identifizierten Toten sind zwei Kinder. Die Ermittlungen dauern an.

Der britische Verteidigungsminister Healey hat der Ukraine neue Militärhilfe und die anhaltende Unterstützung seines Landes zugesagt. Die Niederlande versprachen die "unverzügliche" Lieferung von F-16-Kampfjets.