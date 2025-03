Veruntreuung von EU-Geldern Le Pen darf nicht mehr bei Wahlen antreten Stand: 31.03.2025 13:17 Uhr

Die rechtsnationale Politikerin Le Pen darf nicht bei der französischen Präsidentschaftswahl 2027 antreten. Weil sie Gelder veruntreut hatte, muss sie außerdem zwei Jahre lang eine Fußfessel tragen und eine Geldstrafe bezahlen.

Marine Le Pen darf wegen der Veruntreuung öffentlicher Gelder in ihrer Zeit als EU-Abgeordnete für fünf Jahre nicht bei Wahlen in Frankreich antreten. Diese Strafe trete umgehend in Kraft, urteilte die Richterin in Paris. Das Vergehen der rechtsnationalen Politikerin rechtfertigte einen sofortigen Ausschluss von allen öffentlichen Ämtern, erklärte das Gericht.

Das heißt, das Verbot bleibt auch im Fall einer Berufung Le Pens zunächst weiter bestehen. Damit verringern sich ihre Aussichten, bei der französischen Präsidentschaftswahl 2027 antreten zu können. Zusätzlich zum Entzug des passiven Wahlrechts ist Le Pen auch zu zwei Jahren Haft mit Fußfessel verurteilt worden. Zwei weitere Jahre Haft setzte das Strafgericht zur Bewährung aus. Außerdem wurde eine Geldstrafe von 100.000 Euro verhängt.

Le Pen verließ Gerichtssaal vor Urteilsverkündung

Neben Le Pen wurden acht weitere frühere EU-Abgeordnete ihrer Partei verurteilt, darunter auch der Vizechef der Partei, Louis Aliot. Zudem wurden zwölf damalige EU-Parlamentsassistenten vom Gericht für schuldig befunden. Auch sie verurteilte das Gericht zum Entzug des passiven Wahlrechts. Vize-Parteichef Aliot muss demnach sein Amt als Bürgermeister von Perpignan aufgeben.

Le Pen verließ den Gerichtssaal noch vor der Verkündung des vollständigen Urteils. Es wird erwartet, dass sie gegen das Urteil Berufung einlegen wird. Ungeachtet des Urteils kann Le Pen bis zum Ende der Wahlperiode weiter als Abgeordnete im Parlament sitzen, wo sie Fraktionsvorsitzende ist.

Verlust des passiven Wahlrechts üblich in Frankreich

Für Le Pens Partei Rassemblement National ist das Ergebnis des Prozesses ein Desaster. Der vorübergehende Verlust des passiven Wahlrechts ist in Frankreich eine gängige Strafe, wenn Politiker wegen Korruption und Untreue verurteilt werden. Dennoch gilt es aufgrund der großen Beliebtheit von Le Pen als heikel - auch moderate Politiker hatten Bedenken angemeldet, da es das Narrativ befeuern könnte, das Urteil sei politisch motiviert, um Le Pen als Präsidentin zu verhindern.

"Heute ist es nicht nur Marine Le Pen, die zu Unrecht verurteilt wird: Es ist die französische Demokratie, die hingerichtet wird", kritisierte der Vorsitzende des Rassemblement National, Jordan Bardella. Die Generalsekretärin der französischen Grünen EÉLV Marine Tondelier begrüßte dagegen das Urteil: "Wenn man allen anderen eine Lektion in Sachen Vorbildlichkeit erteilt, muss man damit beginnen, diese Lektion bei sich selbst anzuwenden."