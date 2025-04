Kanarische Inseln Starkregen und Überschwemmungen auf Lanzarote Stand: 13.04.2025 12:08 Uhr

Fast 100 Liter pro Quadratmeter: Wegen starker Regenfälle hat es auf der Touristeninsel Lanzarote Überschwemmungen gegeben. Die Regierung rief sogar zwischenzeitlich den Notstand aus. Verletzte gab es nicht.

Starke Regenfälle haben auf der kanarischen Insel Lanzarote Überschwemmungen verursacht. Am Samstagnachmittag rief die Regionalregierung den Notstand auf der Insel aus. Inzwischen ist er wieder aufgehoben. Nach Angaben der Behörden wurde bei den Überschwemmungen niemand verletzt.

In der Hauptstadt Arrecife wurden nach Angaben der Zeitung Tiempo de Canarias in zwei Stunden etwa 61 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen. Im Touristenort Costa Teguise fielen demnach am Samstag insgesamt 97,5 Liter Wasser pro Quadratmeter.

Videoaufnahmen zeigten, wie braunes Hochwasser unter eine Brücke floss, während Schaulustige Fotos machten und Autos auf überschwemmten Straßen stecken blieben. Wegen des Regens mussten mehrere Straßen auf Lanzarote gesperrt werden.

Mehr als 300 Notrufe

Enrique Espinosa, Leiter der Notdienste der Regierung von Lanzarote, sagte, einige Häuser seien überflutet worden. "Wir haben die ganze Nacht gearbeitet und über Nacht 300 Notrufe entgegengenommen, viele davon in Arrecife und Teguise", sagte er im staatlichen Fernsehen RTVE. "Einige Häuser sind überflutet, und was übrig bleibt, ist eine große Menge Schlamm".