Kommentar Raketeneinschlag in Polen Ein kluges Nein zum Säbelrasseln Stand: 16.11.2022 17:57 Uhr

Der Einschlag einer Rakete in Polen ließ die Sorgen wachsen, dass der Ukraine-Krieg auf den Westen übergreift. Die Eskalation konnte aber abgewendet werden. Das ist vor allem der besonnenen Reaktion der NATO-Staaten zu verdanken.

Ein Kommentar von Helga Schmidt, ARD-Studio Brüssel

Kriege müssen nicht mit einer offiziellen Kriegserklärung beginnen. Ein Missverständnis kann ausreichen, eine vorgeschobene Provokation oder ein Querschläger. Eine fehlgeleitete Rakete, die unbeabsichtigt einschlägt - so wie das wahrscheinlich und auf der Basis der Informationen, die wir bisher haben, gestern im Osten Polens passierte, nur wenige Kilometer entfernt von der ukrainischen Grenze.

Bemerkenswert unaufgeregte Reaktion der NATO

Die Rakete stammt aus dem sowjetischen Waffenarsenal, deshalb fiel der erste Verdacht auf Moskau. Greift Russland jetzt ein NATO-Land an? Viele haben sich das besorgt gefragt. Greift der Krieg über in den Westen? Für einen Moment war sie da, die ganz konkrete Furcht, dass der Krieg näher kommt - und damit die Gefahr, dass westliche Soldaten, auch Bundeswehrsoldaten, in den Krieg gegen Russland hineingezogen werden. Vielleicht sogar unsere Städte zu einem Ziel der tödlichen angriffen werden?

Diese gefährliche Eskalation konnte abgewendet werden, und die Ursache dafür dürfte in der bemerkenswert unaufgeregten Reaktion der NATO-Mitglieder liegen. Das gilt vor allem für die Regierung in Polen: Stundenlang versuchte Polens Präsident Andrzej Duda die Gemüter zu beruhigen. Nichts, absolut nichts deute auf einen absichtlichen Angriff gegen sein Land hin, erklärte er.

Klare Absage an Eskalation

Ausgerechnet Polen, das Land in der Europäischen Union, das zu den schärfsten Kritikern Russlands gehört, verzichtete dieses Mal einzustimmen in den Chor derer, die Moskau vorschnell zum Abschussort erklärten. Stattdessen vorsichtige Töne: Es war wohl ein Unglück, hieß es aus Warschau, wahrscheinlich ausgelöst durch eine ukrainische Luftabwehrrakete. Viele davon stammen eben noch aus Sowjetzeiten.

Eine klare Absage an jede Form der Eskalation war das - und ein kluges Nein zum Säbelrasseln. Schon zu einem Zeitpunkt, als vieles noch unklar war. Den Ton dafür hatte einige Stunden vorher der amerikanische Präsident gesetzt. Ausgerechnet Joe Biden, der oft zögerlich und zaudernd wirkt, dieses Mal war er präzise. Die Flugbahn der Rakete, erklärte Biden noch in der Nacht, deute darauf hin, dass sie nicht aus Russland kam.

Verantwortung liegt in Moskau

Ungewöhnlich schnell rief Biden die Partner zu einer Krisensitzung zusammen. Möglich war das, weil die meisten ohnehin gerade in Bali beim G20-Gipfel zusammen waren. Das schaffte ein Forum für die abgestimmt vorsichtige Reaktion: Keine Eskalation und vor allem keine Schuldzuweisungen in Richtung Moskau.

Die kamen dann am Mittag aus Brüssel vom NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg - und auch das völlig zu Recht. Auch wenn die Rakete, mit der mindestens zwei Menschen in Polen getötet wurden, aus der ukrainischen Armee stammt, so war sie doch zur Abwehr der unzähligen russischen Raketen eingesetzt, die gerade auf die Ukraine niedergehen.

Die Verantwortung dafür liegt in Moskau. Stoltenberg machte das klar und kündigte an, was in dieser Situation wohl unvermeidlich ist: Dass der Westen noch einmal und mit noch höheren Kosten für die Aufrüstung dafür sorgt, dass das eigene Bündnisgebiet vor russischen Raketen geschützt wird - gleich, ob sie absichtlich oder unabsichtlich abgefeuert werden.