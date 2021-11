Nach dem Weltklimagipfel "Der Weg ist jetzt vorgezeichnet" Stand: 14.11.2021 01:36 Uhr

Die Reaktionen auf die Abschlusserklärung des Klimagipfels fallen sehr unterschiedlich aus. Unter anderem Umweltministerin Schulze äußerte sich zuversichtlich. Andere schätzen die erzielten Vereinbarungen weitaus schlechter ein.

Bundesumweltministerium Svenja Schulze hat die Ergebnisse des Weltklimagipfels gewürdigt. "Glasgow bringt eine deutliche Beschleunigung für den Klimaschutz, und mehr Tempo ist auch erforderlich", erklärte die SPD-Politikerin. "Die 20er-Jahre sind das Jahrzehnt, in dem die Weltgemeinschaft die entscheidenden Fortschritte machen kann und muss. Diese Konferenz hat gezeigt, dass die Welt ein gemeinsames Ziel verfolgt, eine klimaneutrale Weltwirtschaft."

Das fossile Zeitalter ende. Die Aussagen zum Kohleausstieg hätte sie sich indes eindeutiger gewünscht. "Aber der Weg ist jetzt vorgezeichnet und wird unumkehrbar sein." "Um das 1,5 Grad-Ziel noch zu erreichen, wird die Welt die Taktzahl, in der sie die Fortschritte des Pariser Abkommens überprüft, deutlich erhöhen", so die Ministerin. "Ziele sind wichtig für den Klimaschutz, aber Wirklichkeit wird der 1,5 Grad-Pfad nur, wenn man ihn gemeinsam geht und praktisch umsetzt. Das funktioniert mit realen Fortschritten bei Windrädern, Solaranlagen, Stromnetzen, Ladesäulen, Wäldern, Mooren oder grünen Stahlfabriken."

"Wir haben noch harte Arbeit vor uns"

Optimistisch zeigte sich auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Das Ergebnis der Weltklimakonferenz "hält die Paris-Ziele am Leben", erklärte von der Leyen. "Das macht uns zuversichtlich, dass wir der Menschheit einen sicheren und gedeihlichen Platz auf diesem Planeten bieten können." Die Verhandler in Glasgow hätten wichtige Fortschritte gemacht, erklärte die Kommissionschefin weiter. "Aber wir haben noch harte Arbeit vor uns."

In Glasgow hatten seit dem 31. Oktober fast 200 Staaten über die konkrete Umsetzung des Pariser Klimaabkommens von 2015 verhandelt. In den am Samstagabend verkündeten Beschlüssen wurde unter anderem das Maximalziel des Pariser Abkommens einer Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad gestärkt. Außerdem sind die Staaten nun aufgerufen, ihre dafür noch völlig unzureichenden nationalen Klimaziele bereits bis Ende 2022 auf den Prüfstand zu stellen - drei Jahre früher als bislang geplant.

Große Enttäuschung über Abschwächung

Der "Klimapakt von Glasgow" fordert zudem, "ineffiziente" Subventionen für Öl, Gas und Kohle zu streichen. Die Formulierung wurde allerdings in letzter Minute auf Druck von China und Indien abgeschwächt. Der britische Gipfel-Präsident Alok Sharma entschuldigte sich bei den Delegierten mit den Tränen kämpfend dafür, wie und dass diese Last-Minute-Entscheidung zustande gekommen war. Dies tue ihm "zutiefst leid", sagte Sharma.

Auch EU-Kommissar Frans Timmermans äußerte seine große Enttäuschung darüber, würdigte die Forderung zum Kohleausstieg aber dennoch als historisch.

"Unzureichend, zu kleinteilig und zu langsam"

Deutliche Worte fand UN-Generalsekretär António Guterres. Seiner Einschätzung nach hat die Klimakonferenz die Gefahr einer Klimakrise nicht gebannt. Die in den Beschlüssen von Glasgow erzielten Fortschritte seien "nicht genug" und voller "Widersprüche", erklärte Guterres in einer ersten Stellungnahme: "Die Klimakatastrophe steht weiter vor der Tür."

Auch Bundesentwicklungsminister Gerd Müller zeigte sich enttäuscht über den Ausgang der Klimakonferenz in Glasgow. "Aus Sicht der Entwicklungsländer sind die Ergebnisse absolut unzureichend, zu kleinteilig und zu langsam", sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wir brauchen mehr Tempo. Viele Entwicklungsländer haben keine Zeit mehr zu verlieren, bei ihnen ist der Klimawandel längst bittere Realität." Glasgow habe zum Schutz ärmerer Länder vor den Klimafolgen keine befriedigende Antwort gegeben.

Deutliche Kritik von Umweltorganisationen

Aus Sicht von Umweltorganisationen gegen die Beschlüsse nicht weit genug. Zwar wurde das Ende der weltweiten Kohleverbrennung eingeleitet, erklärte etwa der deutsche Greenpeace-Chef Martin Kaiser. Doch auf Druck der Öl-, Gas- und Kohleindustrien ließen die Beschlüsse "Klarheit und Geschwindigkeit" vermissen. Die Hoffnung, die globale Temperatur noch unter 1,5 Grad stabilisieren zu können, hänge nun an denjenigen Ländern, die ihre Verantwortung wahrnehmen wollen, sagte Kaiser. "Für Olaf Scholz, Annalena Baerbock, Robert Habeck und Christian Lindner ist das Ergebnis von Glasgow ein klarer Auftrag, diese Verantwortung zu übernehmen." Nötig seien Sofortmaßnahmen. "So ist der Kohleausstieg bis 2030 zwingend notwendig. Ab heute dürfen unsere Steuergelder nicht mehr für Kohle, Öl und Gas eingesetzt werden."

Ähnlich äußerte sich Christoph Bals, Politischer Geschäftsführer von Germanwatch. "Von der COP in Glasgow gehen klare Signale für die deutschen Koalitionsverhandlungen aus: Kohleausstieg bis spätestens 2030, Ausstieg aus der internationalen Förderung von Öl und Gas, die internationale Klimafinanzierung muss bis 2025 stark aufgestockt werden", sagte er. Der Oxfam-Klimaexperte Jan Kowalzig nannte es "schon bitter, dass wieder einmal die von der Klimakrise besonders betroffenen, ärmeren Länder des globalen Südens an den Rand gedrängt wurden". Ihr Ruf nach Unterstützung bei der Bewältigung von Schäden und Zerstörungen infolge des Klimawandels - wenn die Grenzen der Anpassung erreicht sind - sei wieder nahezu ungehört geblieben.