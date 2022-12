Krieg gegen die Ukraine Explosionen in Kiew, landesweiter Luftalarm Stand: 29.12.2022 09:28 Uhr

Russland hat die Ukraine offenbar erneut landesweit mit Raketen angegriffen. In der Hauptstadt Kiew sind laute Explosionen zu hören, aus mehreren Gebieten im Süden und im Westen berichten Behörden von Angriffen.

Russland überzieht die Ukraine nach Militärangaben aus Kiew erneut mit Raketenangriffen. Im ganzen Land wurde am Morgen Luftalarm ausgelöst. Nach nächtlichen Drohnenangriffen greife der Feind nun aus verschiedenen Richtungen mit von Bombern aus der Luft und von Kriegsschiffen abgeschossenen Raketen an. Es gebe eine "hohe Aktivität" der Besatzer, hieß es. Die Behörden forderten die Menschen auf, dringend Schutz in Bunkern zu suchen.

In der Hauptstadt Kiew waren mehrere schwere Explosionen im Zentrum zu hören, wie ARD-Korrespondent Vassili Golod berichtete.

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko sprach ebenfalls von mehreren Explosionen. Ein Haus sei getroffen worden. Zwei Menschen seien gerettet und ins Krankenhaus gebracht worden. Insgesamt seien bei den Angriffen drei Menschen verletzt worden, darunter ein 14 Jahre altes Mädchen, teilte er mit. Klitschko sprach von 15 Raketen, die über Kiew zerstört worden seien. Im Zentrum sei auch ein Auto von herabfallenden Raketentrümmern getroffen worden.

Er warnte vor möglichen Stromausfällen und forderte die Menschen auf, ihre Mobiltelefone aufzuladen und sich mit Wasservorräten einzudecken.

Berichte über Angriffe in vielen Regionen

Aus weiteren Teilen der Ukraine im Süden und im Westen gab es Berichte von Behörden über Angriffe. Demnach waren in mehreren Städten Explosionen zu hören, die von Luftabwehrsystemen stammen sollen, die anfliegende Raketen ins Visier nehmen würden. Gemeldet wurden Explosionen etwa aus den Gebieten Poltawa, Odessa, Charkiw, Mykolajiw und Lwiw.

Präsidialamtsberater Olexij Arestowytsch teilte auf Facebook mit, dass die russischen Streitkräfte mehr als 100 Raketen in mehreren Angriffswellen abgefeuert hätten. Er warnte davor, Bilder von den Explosionen und Einschlägen in den sozialen Netzwerken zu veröffentlichen, weil das Rückschlüsse auf Arbeit der ukrainischen Luftabwehr zulasse und deren Position verraten könne. "Wenn Sie das tun, dann korrigieren sie das Feuer des Gegners."

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Der Bürgermeister von Charkiw, Ihor Terechow, erklärte, man untersuche, was genau getroffen worden sei und ob es Opfer gebe. In Odessa und Dnipropetrowsk wurden Stromausfälle angekündigt, um mögliche Schäden an der Energieinfrastruktur zu minimieren.

Russische Militärblogger veröffentlichten zahlreiche nicht überprüfbare Videos von Rauchwolken nach mutmaßlichen Treffern.

Angriffe auf Infrastruktur seit Oktober

Es handelte sich um die schwersten Raketenangriffe seit dem 16. Dezember, als Russland das Land massiv von Bombern aus der Luft und von Kriegsschiffen im Schwarzen Meer beschossen hatte. Es war die zehnte Welle dieser Art seit Oktober. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte seit Tagen von drohenden neuen Attacken gewarnt.

Die neue Welle war noch vor Jahresende erwartet worden. Bei den russischen Angriffen handelte es sich jeweils um Dutzende Raketen. Einige trafen ihre Ziele, weshalb Millionen Menschen in dem Land im Winter von Stromausfällen betroffen sind.