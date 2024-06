Erster Termin nach Krebsdiagnose Prinzessin Kate will an Parade teilnehmen Stand: 14.06.2024 20:40 Uhr

Die Geburtstagsparade für König Charles III. ist für Royalisten einer der Jahreshöhepunkte. Am Samstag dürften sie der Zeremonie noch mehr entgegenfiebern: Die erkrankte Prinzessin Kate zeigt sich erstmals seit Weihnachten in der Öffentlichkeit.

Pünktlich zur traditionellen Geburtstagsparade des Königs zeigt sich Prinzessin Kate wieder in der Öffentlichkeit. Rund zweieinhalb Monate nach Bekanntwerden ihrer Krebserkrankung will die Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William am Samstag an der traditionellen Parade "Trooping the Colour" teilnehmen.

Das kündigte die 42-Jährige in einer persönlichen Mitteilung an. Kate und ihre drei Kinder wollen gemeinsam in einer Kutsche zum Paradeplatz in London fahren und sich anschließend mit dem Rest der Royal Family auf dem Balkon des Buckingham-Palasts zeigen. Schwiegervater König Charles III., der ebenfalls wegen einer Krebserkrankung behandelt wird, zeigte sich erfreut.

Dieses Foto der Prinzessin veröffentlichte der Palast gemeinsam mit ihrer Ankündigung.

"Ich freue mich darauf, an der Geburtstagsparade des Königs dieses Wochenende mit meiner Familie teilzunehmen und hoffe, im Laufe des Sommers ein paar öffentliche Auftritte wahrnehmen zu können", erklärte Kate. "Aber ich weiß auch, dass ich noch nicht über den Berg bin." Ihre Behandlung werde noch "ein paar wenige Monate" andauern. Der Kensington-Palast veröffentlichte zudem ein neues Foto der 42-Jährigen.

"Gute Tage und schlechte Tage"

Die künftige Königin hatte sich zuletzt an Weihnachten in der Öffentlichkeit gezeigt. Damals besuchte Kate gemeinsam mit ihrer Familie einen Gottesdienst nahe dem königlichen Anwesen Sandringham in Ostengland. Details zu Kates Erkrankung sind nicht bekannt.

Die 42-Jährige war im Januar im Bauchraum operiert worden. Tests nach der Operation hätten ergeben, dass Krebs vorgelegen habe, sagte Kate in einem Video, mit dem sie Ende März ihre Erkrankung öffentlich machte. Auf Anraten ihres Ärzteteams bekomme sie vorsorglich eine Chemotherapie.

Es gebe "gute Tage und schlechte Tage", hieß es nun in der Mitteilung. "An den schlechten Tagen fühlt man sich schwach, müde und muss seinem Körper Ruhe gönnen. Aber an den guten Tagen, wenn man sich stärker fühlt, möchte man das Beste aus seinem Wohlbefinden machen."

"Lerne, geduldig zu sein"

Es gebe noch keine Entscheidungen über weitere öffentliche Termine der künftigen Königin und keinen Zeitplan. Zunächst gehe es darum, dass Kate einzelne Veranstaltungen besuchen könne, in enger Abstimmung mit ihren Ärzten. "Ich lerne, geduldig zu sein, besonders in Zeiten der Ungewissheit. Ich nehme jeden Tag, wie er kommt, höre auf meinen Körper und gönne mir die dringend benötigte Zeit, um gesund zu werden."

Zuletzt entschuldigte sich Kate in einem Brief an das königliche Leibregiment Irish Guards dafür, dass sie die Probe zur traditionellen Geburtstagsparade des Königs verpasste. Kate trägt den Ehrentitel "Colonel of the Irish Guards" und hätte deshalb eigentlich die Generalprobe am vergangenen Samstag abgenommen. "Ich hoffe, Sie alle bald wieder vertreten zu können", hieß es in dem Brief. Das hatte Spekulationen geschürt, die Prinzessin werde bald wieder in der Öffentlichkeit zu sehen sein.

Charles III. nimmt in einer Kutsche teil

Die traditionelle Geburtstagsparade "Trooping the Colour" findet am Samstag in London statt. König Charles III. wird wegen seiner Erkrankung in diesem Jahr nicht zu Pferde, sondern in einer Kutsche sitzend an der prunkvollen Zeremonie mit mehr als 1.400 Soldaten, 200 Pferden und 400 Musikern teilnehmen. Im vergangenen Jahr hatte der König ebenso wie seine Schwester Prinzessin Anne, Bruder Prinz Edward und Thronfolger Prinz William zu Pferde an der Parade teilgenommen.

Das britische Staatsoberhaupt nimmt seit Ende April wieder regelmäßig Termine wahr und reiste zuletzt zum 80. Jahrestag des sogenannten D-Day nach Frankreich. Anders als der König hatte sich Kate komplett von ihren Pflichten als Royal zurückgezogen. Auch ihr Ehemann Prinz William hatte sich im Frühling mehrere Wochen zurückgezogen, um seiner Frau und den drei gemeinsamen Kindern beizustehen. An der Parade am Samstag nimmt der 41-Jährige zu Pferd teil.

Offizieller Geburtstag des Staatsoberhauptes

Der Name der Feierlichkeiten bezieht sich auf das Präsentieren der auch als "colour" bezeichneten Fahnen der teilnehmenden Regimenter. 1748 wurde festgelegt, dass mit der Parade der offizielle Geburtstag des Königs gefeiert wird. Grund ist vor allem, dass beim Termin im Juni in der Regel besseres Wetter herrscht. Charles III. ist bereits am 14. November 75 Jahre alt geworden.

Geprägt wird die Veranstaltung von den Fußsoldaten der königlichen Leibgarde mit ihren roten Paradeuniformen und Bärenfellmützen, die auf dem Exerzierplatz am König vorbeimarschieren. Abschluss und Höhepunkt ist stets der Überflug von Militärflugzeugen und Hubschraubern der Royal Air Force über den Buckingham-Palast, während die Königsfamilie auf dem Balkon steht.

Am Rande der Veranstaltung wollen Mitglieder der Organisation Republic für die Abschaffung der Monarchie demonstrieren.