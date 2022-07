Überblick Großbritannien Wer Johnsons Amt antreten könnte Stand: 08.07.2022 11:45 Uhr

Nach Johnsons angekündigtem Rückzug als Parteivorsitzender haben immer mehr Tories signalisiert, das Amt übernehmen zu wollen. Welche Namen im Gespräch sind - und wie sie bislang zum britischen Premier standen.

Ben Wallace, Verteidigungsminister

Nach ersten Umfragen ist der Verteidigungsminister Favorit auf die Nachfolge Boris Johnsons. Das starke britische Engagement für die Ukraine hat ihm zuletzt viel Aufmerksamkeit und Anerkennung eingebracht. Wallace gilt als direkt und als Freund klarer Worte. Für Johnson leitete er 2017 dessen erfolglose Bewerbung um den Tory-Vorsitz und wurde dafür 2019 mit seinem derzeitigen Posten belohnt. Die BBC lässt in ihrer Kandidaten-Aufstellung nicht unerwähnt, dass der 52-Jährige während seiner Zeit als Soldat einen Rekord für die längste Rechnung aller Zeiten in einem schottischen Offiziers-Kasino aufgestellt haben soll.

Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace. Bild: AP

Suella Braverman, oberste Rechtsberaterin der Regierung

Bravermann zählte zu den Kabinettsmitgliedern, die Johnson den Rücktritt nahelegten, ohne die eigenen Ämter aufzugeben. Stattdessen bot sie sich schon am Mittwoch für seine Nachfolge an: Mit anderen Tories um das Amt zu konkurrieren, sei "die größte Ehre", sagte sie. Die 42-Jährige ist seit 2015 Abgeordnete und trat 2020 das Amt als "attorney general" an - eine Aufgabe, die Facetten eines Innen-, eines Justizministeriums und einer Generalstaatsanwaltschaft umfasst. Sie zählt zu den Brexit-Befürwortern, ist der breiten Öffentlichkeit aber bislang kaum bekannt.

Suella Braverman, Attorney General. Bild: AFP

Rishi Sunak, Ex-Finanzminister

Sunak ist eines der bekanntesten Gesichter unter den möglichen Nachfolgern des Premiers. Der 42-Jährige, dessen indische Eltern aus Ostafrika nach Großbritannien eingewandert waren, galt lange als Shootingstar in der Konservativen Partei. 2020 wurde er Finanzminister und mit der Mammutaufgabe betraut, das Land durch die finanziellen Untiefen der Corona-Pandemie zu führen und Milliarden an staatlichen Unterstützungsgeldern auszubezahlen. Sunak war am Dienstag von seinem Posten zurückgetreten und hatte dabei nicht mit Kritik an Johnson gespart - obwohl er selbst im "Partygate"-Skandal nicht unbefleckt blieb. Zudem wird ihm vorgeworfen, beim dramatischen Anstieg der Lebenshaltungskosten in Großbritannien nicht schnell genug reagiert zu haben.

Der frühere Finanzminister Rishi Sunak. Bild: REUTERS

Nadhim Zahawi, Finanzminister

Nach Sunaks Rücktritt machte Johnson den 55-jährigen Zahawi zum Finanzminister. Nur zwei Tage später forderte auch der einen Rücktritt des Premiers. Nach einem Bericht der "Times" plante der frühere Staatssekretär für Impfungen und spätere Bildungsminister im Geheimen bereits eine Kandidatur für das höchste Parteiamt. Zawahi, der im Irak in eine kurdische Familie geboren wurde, kam als Kind nach Großbritannien. Er war einer der Gründer des Marktforschungsunternehmens YouGov. Zawahi gilt als möglicher Konsenskandidat, sollte sich die Partei nicht auf andere einigen können.

Finanzminister Nadhim Zahawi. Bild: REUTERS

Sajid Javid, Ex-Gesundheitsminister

Der 52-Jährige, der fast zeitgleich mit Finanzminister Sunak zurückgetreten war, hat reichlich Regierungserfahrung und Lust auf mehr. 2019 kandidierte er bereits um das Amt des Parteichefs, zog sich aber vor der letzten Runde zurück und stellte sich hinter Johnson, den späteren Sieger der Abstimmung. Javid war unter anderem auch schon Innen- und Finanzminister. In letzterer Funktion trat er Anfang 2020 in einem Disput mit Johnson über gefeuerte Berater zurück, war aber ab Juni 2021 als Gesundheitsminister wieder Teil des Kabinetts. In seinem Rücktrittsschreiben am Dienstag erklärte er: "Genug ist genug".

Der Sohn pakistanischer Einwanderer stellt sich als zugänglicheren Kandidaten dar als seine Rivalinnen und Rivalen, die in Eliteschulen ausgebildet wurden. Auch er hatte vor seiner politischen Karriere einen lukrativen Posten im Investment-Banking.

Ex-Gesundheitsminister Sajid Javid. Bild: REUTERS

Liz Truss, Außenministerin

Die 46-jährige Truss hat aus ihren Ambitionen auf den Posten der Partei- und Regierungschefin nie ein Geheimnis gemacht und hat zahlreiche Unterstützer in der eigenen Partei. Bevor sie im vergangenen September Außenministerin wurde, war sie Handelsministerin und dabei für Handelsabkommen nach dem Brexit zuständig. Den EU-Austritt Großbritanniens hatte sie zunächst abgelehnt, sich aber dann doch klar hinter den Brexit gestellt. Sie ist auch Chefverhandlerin der Regierung über die Brexit-Nachwehen mit der EU und gilt in der Partei als beliebt - obwohl sie auch nach dem Rücktritt erster Regierungsmitglieder Johnson ihre Unterstützung aussprach.

Außenministerin Liz Truss. Bild: via REUTERS

Jeremy Hunt, Abgeordneter

Auch Hunt trat 2019 erfolglos im Rennen um das Amt des Partei- und Regierungschefs gegen Johnson an - nach seiner Niederlage flog der frühere Gesundheits- und Außenminister aus dem Kabinett. Der 55-Jährige stellte sich von Anfang an klar gegen Johnson und könnte nun einen neuen Anlauf auf dessen Nachfolge wagen. Im Januar sagte er, seine Ambition, das Land zu führen, sei nicht völlig verschwunden.

Hunt blieb auch als Abgeordneter präsent, indem er als Vorsitzender des Gesundheitsausschusses im Parlament die Corona-Politik der Regierung kritisierte. Er könnte als Gegenkandidat für jene dienen, die die Ära Johnson hinter sich lassen wollen.

Jeremy Hunt, Abgeordneter der Konservativen. Bild: via REUTERS

Tom Tugendhat, Vorsitzender im Auswärtigen Ausschuss des Unterhauses

Der Ex-Reserveoffizier, der Auslandseinsätze im Irak und Afghanistan absolviert hat, hat keine Erfahrung als Minister - gilt aber einigen in der Partei gerade deshalb als geeigneter Kandidat für einen Neustart. Tugendhat profilierte sich stets als starker Gegner des Brexits und scharfer Kritiker Johnsons. Er ist auch Teil einer Gruppe konservativer Abgeordneter, die eine härtere Linie gegenüber China fordern.

Tom Tugendhat. Bild: picture alliance/dpa/Press Assoc

Penny Mordaunt, Staatssekretärin für internationalen Handel

Die 49-Jährige ist eher unerwartet zum Feld der potenziellen Johnson-Nachfolger dazugestoßen. Unterstützer glauben, dass es ihr gelingen könnte, die Partei zu einen. Mordaunt setzte sich für den Austritt des Landes aus der EU ein. 2019 unterstützte sie Hunt, als dieser für den Parteivorsitz kandierte. Als Johnson stattdessen Premier wurde, verlor die Reserveoffizierin der britischen Marine ihren Posten als Verteidigungsministerin. Danach kehrte sie aber als Staatssekretärin für internationalen Handel wieder in einen Spitzenposten zurück.