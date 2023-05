Italien Drei Todesopfer durch Überschwemmungen Stand: 17.05.2023 11:28 Uhr

Bei einem Unwetter in einigen italienischen Regionen sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Tausende mussten in Sicherheit gebracht werden. Und ein Ende der heftigen Regenfälle ist nicht in Sicht.

In den italienischen Regionen Emilia-Romagna und den Marken sind durch die heftigen Überschwemmungen infolge von massiven Regenfällen mehrere Menschen ums Leben gekommen. Medien berichteten übereinstimmend von mindestens drei Todesopfern, zudem gebe es mehrere Vermisste.

Nach Angaben der italienischen Feuerwehr sind die an der Adriaküste gelegenen Provinzen Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini und Bologna am stärksten von den Überflutungen betroffen - insbesondere die Städte Faenza, Cesena und Forlì. Allein in der gesamten Region Emilia-Romagna seien 14 Flüsse über die Ufer getreten.

Von der Feuerwehr verbreitete Videoaufnahmen zeigen, wie in Städten ganze Straßenzüge unter Wasser stehen und Schlammlawinen Straßen blockieren. Felder gleichen nun Seelandschaften.

Bisher etwa 5000 Menschen in Sicherheit gebracht

Seit dem Start der schweren Unwetter am Dienstag ist die Feuerwehr bereits zu mehr als 600 Einsätzen ausgerückt. Nach wie vor seien etwa 400 Einsatzkräfte in den betroffenen Regionen im Einsatz, ebenso wie Mitglieder der italienischen Bergrettung, die auf Rettungsaktionen in überfluteten Gebieten spezialisiert sind.

Bislang hätten aus den überschwemmten Regionen etwa 5000 Bewohnerinnen und Bewohner in Sicherheit gebracht werden müssen, teilte Italiens Zivilschutzminister Nello Musumeci mit. Doch es könnten auch noch mehr werden. Auch der italienische Zivilschutz rief die Bevölkerung weiter zu großer Vorsicht auf und in oberen Stockwerken Schutz zu suchen.

Zehn Millionen Euro an Soforthilfen bewilligt

Wie Musumeci in einem Radiointerview sagte, habe die italienische Regierung in einem ersten Schritt bewilligt, dass zehn Millionen Euro für Soforthilfen freigegeben würden. Innenminister Matteo Piantedosi soll bereits in die betroffenen Regionen aufgebrochen sein, um sich ein Bild von der Lage vor Ort zu machen, berichtete ARD-Korrespondent Jörg Seisselberg.

Auch Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sicherte den Menschen in den Überschwemmungsgebieten Unterstützung und "volle Solidarität" zu. "Die Regierung verfolgt die Entwicklung der Ereignisse aufmerksam und ist bereit, die notwendigen Hilfsmaßnahmen zu ergreifen", schrieb sie auf Twitter.

Bereits Anfang des Monats Tote nach Unwetter

Der Zivilschutz hatte bereits am Montag eine Warnung der höchsten Stufe vor Überschwemmungen und Erdrutschen für die Region Emilia-Romagna herausgegeben.

In der Region in Norditalien hatte es bereits Anfang Mai heftige Niederschläge gegeben, Flüsse waren über die Ufer getreten. Mehrere Menschen kamen ums Leben. Meteorologen sagen voraus, dass die heftigen Regenfälle in Italien noch mehrere Tage lang andauern werden.

Überschwemmungen auch in Kroatien

Auch in Teilen Kroatiens haben Überschwemmungen nach tagelangen Regenfällen Schäden angerichtet. In den Straßen der Ortschaft Hrvatska Kostajnica, 90 Kilometer südlich von Zagreb, stand das Wasser kniehoch, berichtete das Nachrichtenportal "jutarnji.hr".

Infolge der Regenfälle der vergangenen Tage war die Una, ein Nebenfluss der Save, über die Ufer getreten. Zivilschutz und Freiwillige errichteten Dämme aus Sandsäcken. Die Behörden in der 2700-Einwohner-Gemeinde riefen den Notstand aus.

Weitere Überschwemmungen gab es in der Kleinstadt Obrovac nahe Zadar im dalmatinischen Hinterland. Dort war bereits am Montag die Altstadt überschwemmt worden, nachdem der Fluss Zrmanja über die Ufer getreten war. Am Dienstag sank dort der Pegelstand wieder, hieß es in Medienberichten. In den nächsten Tagen sind auch dort weitere Regenfälle vorhergesagt.