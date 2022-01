Fünfter Wahlgang ohne Erfolg Italien sucht weiter einen Präsidenten Stand: 28.01.2022 16:47 Uhr

Auch im fünften Wahlgang hat Italien keinen neuen Präsidenten gefunden. Die vom Mitte-Rechts-Bündnis vorgeschlagene Senatspräsidentin Casellati erreichte nicht die nötige Mehrheit. Zwischen den Parteien wächst der Unmut.

Italien sucht nach dem fünften Wahlgang weiter nach einem neuen Staatsoberhaupt. Die 1009 Parlamentarier und Regionenvertreter fanden auch heute keinen Kandidaten für das höchste Amt in der Republik. Maria Elisabetta Casellati, die amtierende Präsidentin des Senats, erhielt mit 382 Stimmen die meisten - wie der Präsident der Abgeordnetenkammer, Roberto Fico, nach Auszählung in Rom verkündete. Sie schaffte allerdings nicht die nötige Mehrheit von 505 Stimmen. Sogar aus dem eigenen Lager haben rechnerisch rund 60 Wahlfrauen und- männer der Forza-Italia-Politikerin ihre Unterstützung verweigert.

Unter anderem die rechte Lega von Ex-Innenminister Matteo Salvini und die Forza Italia von Silvio Berlusconi hatten sich vor dem Wahldurchgang für sie ausgesprochen.

Mitte-Rechts setzt auf eigene Kandidatin

Das Mitte-Rechts-Bündnis hatte am Morgen mit der Kandidatur Casellatis eine politische Kraftprobe gewagt. Entgehen der Bekenntnisse der vergangenen Tage zu einem gemeinsamen parteiübergreifenden Vorschlag, setzte das Bündnis mit Lega-Chef Salvini überraschend auf eine eigene Kandidatin. Salvini pries Casellati als "institutionelle Kandidatin", die nicht spalte. Er hob außerdem hervor, die 75-Jährige sei ein Vorschlag für eine Frau im höchsten Staatsamt.

Heftige Kritik von Mitte-Links

Die Parteien des Mitte-Links-Bündnis dagegen kritisieren den Alleingang von rechts und lehnen Casellati ab. Sie werfen der Senatspräsidentin eine zu große politische Nähe zu Berlusconi vor. Der ehemalige Parteichef der Sozialdemokraten, Piero Fassino, sprach angesichts des Scheitern Casellatis von einer "schweren Niederlage" für Salvini und das Mitte-Rechts-Bündnis. Sollte Salvini weiter auf einem Alleingang bestehen, würde dies auch die derzeitige große Koalition unter Mario Draghi gefährden.

In den Wahlgängen der vergangenen vier Tage hatte sich die Mehrzahl der 1009 Wahlfrauen und -männer enthalten, weil kein gemeinsamer Vorschlag der Parteien auf dem Tisch lag. Was die Wahl einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers für den scheidenden Staatspräsidenten Sergio Mattarella so schwierig macht: Kein politisches Lager verfügt in der Wahlversammlung über eine eigene Mehrheit. Mögliche Kandidatinnen und Kandidaten wurden bisher durch gegenseitige Vetos verhindert.

Der Ärger wächst

Zwischen den Parteien wächst unterdessen der Unmut. Die Parteichefin der rechtsradikalen Fratelli d'Italia monierte, mit diesem Parlament sei es unmöglich, etwas zu entscheiden. Die Oppositionspolitikerin sprach sich dafür aus, dass das Volk das Staatsoberhaupt wählen solle. Vor dem fünften Wahlgang ließ die Splitterpartei Italia Viva von Ex-Ministerpräsident Matteo Renzi durchblicken, sich zu enthalten.

Heute findet noch ein weiterer Wahlgang statt, das Auszählungsergebnis wird am späten Abend erwartet.

Mit Informationen von Jörg Seisselberg, ARD-Studio Rom