Nach Anschlag in Istanbul Syrerin soll Attentäterin sein Stand: 14.11.2022 10:00 Uhr

Die Türkei macht eine Syrerin, die von militanten Kurden ausgebildet worden sein soll, für den Anschlag in Istanbul verantwortlich. Sie wurde festgenommen. Sechs Menschen kamen bei der Explosion ums Leben, 31 sind noch im Krankenhaus.

Am Tag nach dem Anschlag in der Istanbuler Einkaufsstraße Istiklal haben die Behörden in der Türkei nähere Angaben zu einer festgenommenen Verdächtigen gemacht. Es handele sich um eine Syrerin, die von militanten Kurden ausgebildet worden sei, teilte die Polizei mit.

Der Staatssender TRT veröffentlichte ein Einsatzvideo von Sicherheitskräften, das eine auf dem Boden liegende und mit Handschellen fixierte Frau zeigt. Zuvor waren bereits Bilder gezeigt worden, wie offenbar eine Frau ein Paket am Tatort ablegte.

Auch Innenminister Süleyman Soylu machte militante Kurden aus Syrien für den Anschlag verantwortlich. Der Befehl sei aus der nordsyrischen Stadt Kobani gekommen, sagte er. Dort seien die türkischen Streitkräfte in den vergangenen Jahren mehrfach gegen die syrisch-kurdische Miliz YPG vorgegangen. Diese wird von der Regierung in Ankara als Terrororganisation und Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK angesehen. Die festgenommene Frau sei zudem durch die nordsyrische Region Afrin gereist, sagte Soylu. Neben ihr wurden etwa 20 weitere Personen festgenommen.

Noch 31 Verletzte im Krankenhaus

Soylu kündigte laut dem staatsnahen Sender TRT Vergeltung für den Anschlag an. Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte am Sonntag erklärt: "Unser Volk sollte sicher sein, dass die Täter des Vorfalls in der Istiklal-Straße so bestraft werden, wie sie es verdienen, indem alle Hintergründe des Vorfalls aufgedeckt werden."

Die belebte Einkaufsstraße Istiklal, auf der sich der Anschlag ereignete, ist bei Einheimischen und Touristen gleichermaßen beliebt. Auf Bildern und Videos sind ein Feuerball, blutüberströmte Menschen und zerborstene Schaufensterscheiben zu sehen. Sechs Personen kamen ums Leben, mehr als 80 weitere wurden verletzt. 31 Verletzte wurden am Montag noch im Krankenhaus behandelt, zwei von ihnen befanden sich demnach in kritischem Zustand.

Bereits im März 2016 hatte es einen Selbstmordanschlag auf der Einkaufsstraße gegeben. Damals wurden fünf Menschen getötet. Die türkische Regierung machte die Terrormiliz IS dafür verantwortlich. Die Gruppe bekannte sich damals allerdings nicht zu der Tat.

Konflikt kostete Zehntausende Menschenleben

Die PKK - die nun verdächtigt wird - steht in der Türkei, Europa und den USA auf der Terrorliste. Der seit 1984 andauernde Konflikt kostete bislang Zehntausende Menschen das Leben. Ein Waffenstillstand scheiterte im Sommer 2015.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zeigte sich erschüttert über den jüngsten Anschlag: "Es sind schreckliche Bilder, die uns aus dem Herzen Istanbuls erreichen", erklärte er. "In diesen schweren Stunden sind unsere Gedanken bei den Opfern des Terrors und ihren Angehörigen."

Auch Außenministerin Annalena Baerbock drückte ihr Mitgefühl aus: "Meine Gedanken sind bei den Menschen, die einfach nur an einem Sonntag auf der Einkaufsstraße Istiklal flanieren wollten und nun Opfer einer schweren Explosion wurden." Die Sprecherin von US-Präsident Joe Biden, Karine Jean-Pierre, verurteilte die "Gewalttat": "Wir stehen im Kampf gegen Terrorismus Seite an Seite mit unserem NATO-Verbündeten Türkei."