Nach Anschlag in Istanbul 17 Verdächtige in Haft Stand: 18.11.2022 11:09 Uhr

Nach dem Anschlag in Istanbul nahm die türkische Polizei viele Menschen fest - 17 von ihnen kommen jetzt in Haft. Nach Fertigstellung einer Anklageschrift wird ein Prozess erwartet. Das könnte aber Monate dauern.

Ein türkisches Gericht hat im Zusammenhang mit dem Anschlag in Istanbul Haft für 17 Verdächtige angeordnet. Die Inhaftierten gehörten zu einer Gruppe, die die Istanbuler Polizei Anfang dieser Woche nach dem Angriff festgenommen hatte. Die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu meldete, drei Personen seien bis zum Prozess freigelassen worden, und die Deportation von 29 weiteren sei angeordnet worden.

Bei der Explosion eines Sprengsatzes in einer beliebten Einkaufsstraße waren am Sonntag sechs Menschen getötet und mehr als 80 Menschen verletzt worden. Die türkischen Behörden machen die kurdischen Milizen PKK in der Türkei und PYD in Syrien für den Anschlag verantwortlich. Die Gruppen weisen das zurück.

Hauptverdächtige ist eine Frau aus Syrien

Laut Anadolu wurde die Hauptverdächtige, eine Syrerin, fünf Stunden von der Polizei verhört. Sie habe ausgesagt, illegal in die Türkei eingereist zu sein und vier Monate in einem Haus in Istanbul gewohnt zu haben. Sie habe zugegeben, eine Tasche auf einer Bank platziert zu haben. Sie habe aber nicht gewusst, dass darin ein Sprengsatz gewesen sei.

Nach Fertigstellung einer Anklageschrift durch die Staatsanwaltschaft wird ein Prozess erwartet. Das könnte aber Monate dauern. Über die 29 Personen, die ausgewiesen werden, wurden keine Angaben gemacht.