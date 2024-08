Island Mindestens ein Toter nach Einsturz von Eishöhle Stand: 26.08.2024 08:36 Uhr

In Island ist mindestens ein Mensch beim Einsturz einer Eishöhle ums Leben gekommen. Drei Menschen wurden verletzt - zwei gelten noch als vermisst. Die Suche nach ihnen soll am Vormittag weitergehen.

Beim Einsturz einer Eishöhle am Breidamerkurjökull-Gletscher in Island ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war er so schwer verletzt gewesen, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Insgesamt wurden demnach vier Menschen von Eis getroffen - zwei von ihnen seien schwer verletzt worden. Eine Person wurde Berichten zufolge in ernstem, aber stabilem Zustand mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus der Hauptstadt Reykjavík gebracht. Über die Nationalitäten der Betroffenen ist bislang nichts bekannt.

Zwei Menschen noch vermisst

Zwei weitere Menschen werden nach Angaben der Polizei nach dem Unglück im Süden des Landes noch vermisst. Helfer suchten bis zum Abend nach ihnen. Nach Einbruch der Dunkelheit wurde die Suche wegen der gefährlichen Bedingungen ausgesetzt. Nach Aussagen der Polizei soll die Suche am Vormittag wieder anlaufen.

Der isländische Rundfunksender RUV berichtete, der Transport von Ausrüstung und Helfern zu dem Gletscher gestalte sich wegen des Terrains als schwierig. Eisbarrieren würden überwiegend von Hand mit Kettensägen durchschnitten.

Wohl Teilnehmende einer Eishöhlen-Tour

Nach Polizeiangaben war eine 25-köpfige Besuchergruppe unter Leitung eines Führers am Sonntag zu einer Tour am Breidamerkurjökull-Gletscher unterwegs, als die Eishöhle einstürzte. Die lokale Nachrichtenseite Visir berichtete, die meisten Teilnehmer hätten sich zum Zeitpunkt des Einsturzes außerhalb der Höhle befunden.

Der Breidamerkurjökull im Südosten der Nordatlantik-Insel ist ein Ausläufer des Gletschers Vatnajökull. Vor ihm erstreckt sich die spektakuläre Gletscherlagune Jökulsarlon. Der See mit seinen auf dem Wasser treibenden Eisbergen ist eine der größten Touristenattraktionen Islands. In der Region werden zahlreiche Wanderungen über Gletscherzungen und durch Eishöhlen angeboten.