Unwetter im Golf von Neapel Mehrere Tote nach Erdrutsch auf Ischia Stand: 26.11.2022 12:27 Uhr

Starke Regenfälle haben auf der italienischen Insel Ischia einen schweren Erdrutsch ausgelöst. Laut Infrastrukturminister Salvini starben acht Menschen, mehrere werden vermisst. Betroffen ist vor allem der Ort Casamicciola Terme.

Auf der italienischen Insel Ischia sind bei einem schweren Erdrutsch mindestens acht Menschen gestorben. Das sagte Infrastrukturminister Matteo Salvini. Den Behörden zufolge werden mehrere Menschen vermisst. Sie wohnten demnach in Häusern, die von der Schlammlawine beschädigt wurden.

Heftige Regenfälle hatten am Morgen eine Lawine aus Schlamm und Geröll ausgelöst. Betroffen ist vor allem die Gemeinde Casamicciola Terme im Norden der Insel. Ein Video der örtlichen Feuerwehr auf Twitter zeigt ein Bild der Zerstörung: Schlamm, entwurzelte Bäume und Autos, die ins Meer gespült wurden. Die Bewohner wurden aufgerufen, in ihren Häusern zu bleiben. Mehrere Menschen wurden aus ihren Wohnungen in Sicherheit gebracht, wie der Zivilschutz twitterte.

Unter den Vermissten sollen Eltern mit einem Säugling sowie eine vierköpfige Familie sein. Ein Mann konnte aus dem Schlamm gerettet werden. Laut dem Sender RAI sind mehrere Menschen in einem Hotel eingeschlossen, das derzeit ohne Strom und nicht erreichbar ist. Auch mindestens 30 Familien im Ort Lacco Ameno seien von der Außenwelt abgeschnitten

Verstärkung vom Festland

Laut Feuerwehr retteten die Einsatzkräfte zwei Menschen aus einem Auto, das ins Meer gerissen wurde. Vom Festland entsandten die Behörden aus Neapel weitere Verstärkung auf die Insel. Den Angaben zufolge hatten Boote und Hubschrauber Schwierigkeiten, die Insel zu erreichen.

Der Bürgermeister von Ischia, Enzo Ferrandino, sprach von einer "Tragödie". Wegen des angekündigten Unwetters hatte er bereits am Freitag angeordnet, Schulen, Parks und Friedhöfe am Samstag zu schließen.

Große Höhenunterschiede auf der Insel

Ischia liegt im Golf von Neapel und ist eine beliebte Ferieninsel. Auf ihr leben knapp 70.000 Menschen. Sie ist vulkanischen Ursprungs. Die Höhenunterschiede auf der relativ kleinen Insel sind groß. Entsprechend groß ist die Gefahr von Erdrutschen bei heftigem Regen.

Die betroffene Gemeinde Casamicciola Terme hat den zweitgrößten Hafen der rund 46 Quadratmeter großen Insel. Durch ihre zahlreichen Thermalquellen ist sie besonders bei Kur-Urlaubern beliebt. Die Stadt hat gut 8000 Einwohner.