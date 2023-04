podcast "Ideenimport" Wie mehr Work-Life-Balance schaffen? Stand: 28.04.2023 05:38 Uhr

Drei Viertel aller Deutschen wünschen sich die Vier-Tage-Woche - geplant ist sie trotzdem noch nicht. Andere Länder sind da schon weiter. Der "Ideenimport"-Podcast schaut, wie und wo sich die Zukunft des Arbeitslebens entwickelt.

"Ohne Fleiß kein Preis" oder "Zeit ist Geld" - in der deutschen Sprache gibt es zahlreiche Redewendungen, die eine strenge Arbeitsmoral propagieren. Harte Arbeit gilt als Wert an sich. Entsprechend besteht der Alltag heute oft aus Büropräsenz plus ständiger Erreichbarkeit. Doch den Wünschen vieler Menschen in Deutschland entsprechen diese Vorstellungen nicht mehr.

Das zeigen verschiedene Studien. Laut einer vom Online-Netzwerk Xing beauftragten Forsa-Umfrage steht bei jungen Menschen der "Generation Z" der Wunsch nach mehr Flexibilität bei der Arbeit im Vordergrund.

Sie wollen die Option haben, mit Sabbaticals und "Workations" Arbeit, Freizeit oder Urlaub kombinieren zu können. Werden diese Wünsche nicht erfüllt, ist die Generation auch bereit, früher den Job zu wechseln. 65 Prozent von ihnen machen sich keine Sorgen über die Zukunft. Und sie sitzen am längeren Hebel - denn Personal ist rar und Fachkräfte sind Mangelware.

Zukunft des "New Work" in Kalifornien

Arbeitgeber müssen also umdenken, um attraktiv zu bleiben und gute Arbeitskräfte zu gewinnen. Die aktuelle Folge des Auslandspodcasts der Tagesschau, der"Ideenimport", sucht nach Ideen für die Zukunft des Arbeitens und die richtige Work-Life-Balance.

Dafür blickt er unter anderem nach Kalifornien zu den großen US-Tech-Unternehmen, die lange als Vorbild für die Zukunft des Arbeitens - das "New Work" - galten. Klar ist: Mitnichten geht der Trend stetig weiter weg von der Präsenzarbeit.

Doch auch in den USA herrscht Fachkräftemangel, und ob die Unternehmen wollen oder nicht, sie müssen auf die Wünsche ihrer Beschäftigten eingehen. ARD-Korrespondent Nils Dampz erklärt, was sich wohl in Zukunft durchsetzen wird.

Drei Tage Freizeit, vier Arbeit

Drei Viertel aller Deutschen wünschen sich, einen Tag weniger in der Woche zu arbeiten. Dennoch ist eine Änderung des Arbeitszeitgesetzes nicht geplant, auch wenn viele Gewerkschaften schon die Vier-Tage-Woche fordern.

Dabei gibt es europäische Länder, die das Modell übernommen haben. In Belgien ist vergangenes Jahr die Vier-Tage-Woche gesetzlich verankert worden, in Spanien und Portugal wird sie gerade erprobt.

Vieles spricht tatsächlich für die Einführung, das zeigt der weltweit größte Versuch zur Vier-Tage-Woche im Vereinigten Königreich. 61 Unternehmen haben teilgenommen und monatelang die Arbeitszeit reduziert - mit großem Erfolg. Die meisten dieser Firmen wollen die Vier-Tage-Woche beibehalten.

Größere Produktivität, größere Zufriedenheit

Der Versuch wurde wissenschaftlich begleitet und ausgewertet. Ein Ergebnis ist: Die Zahl der Krankschreibungen und Fehltage sei um 65 Prozent zurückgegangen, sagt ARD-Korrespondent Christoph Prössl.

Vor allem zeigt der Test, dass von der Vier-Tage-Woche sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitnehmer profitieren. Den Beschäftigten geht es gesundheitlich und psychisch besser - und damit steigt auch die Produktivität. Die Bilanz unterm Strich: Um 1,4 Prozent sind die Umsätze der Unternehmen gestiegen.

