podcast "Ideenimport" Was hilft der psychischen Gesundheit? Stand: 09.06.2023 05:24 Uhr

Interessenverlust, Niedergeschlagenheit, unkontrollierte Sorgen - während der Corona-Pandemie litten die Menschen in Deutschland zunehmend an depressiven Symptomen. Was kann ein Land für die psychische Gesundheit seiner Bevölkerung tun?

Egal, welches Geschlecht, welche Bildungs- oder Altersgruppe: Laut Daten des Robert-Koch-Instituts von Ende 2022 hat sich die psychische Gesundheit der Menschen in Deutschland während der Corona-Pandemie verschlechtert.

Doch auch unabhängig von globalen Krisen erkranken Menschen an psychischen Krankheiten. Laut der Stiftung Deutsche Depressionshilfe leiden derzeit fünf Millionen Menschen in Deutschland an Depressionen. Vielen Menschen fällt es dabei noch schwer, über ihre Erkrankung zu sprechen. Zudem mangelt es oft noch an einer flächendeckenden Versorgung für Erkrankte. So müssen Betroffene häufig monatelang auf einen Therapieplatz warten.

Erfolgreicher Kampf gegen Suizid

Finnland belegte einst einen traurigen ersten Platz mit den meisten Suiziden in Europa. Die langen dunklen Winter, die dünne Besiedlung des Landes und womöglich auch der wortkarge Charakter vieler Finnen machte es Betroffenen schwer, Hilfe bei Erkrankungen wie Depression zu erfragen oder zu bekommen. Seitdem hat das Land eine ganze Reihe von Maßnahmen getroffen. Und so läuft mittlerweile Finnlands dritte Strategie für mentale Gesundheit. Mit großem Erfolg: Von Platz eins ist es in ein gutes Mittelfeld gerutscht.

Im Fokus der Maßnahmen liegt dabei unter anderem die Intervention. Studien zeigten, dass viele Menschen eine Woche vor ihrem Selbstmord noch einmal zum Arzt gingen. Doch oft erkannten die Ärzte die Symptome und Warnzeichnen nicht. Hier wurde nachgeschult. In Gesundheitszentren können Ärzte Patienten zudem direkt an einen Psychologen oder Sozialarbeiter weiterleiten. Wo dieses Personal in dünn besiedelten Gebieten fehlt, sollen digitale Angebote Hilfe leisten.

Argentiniens Liebe zur Psychologie

In Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires soll die höchste Psychologen-Dichte auf der Welt herrschen. In einer Erhebung der Weltgesundheitsorganisation von 2005 kamen 106 Psychologen auf 100.000 Einwohner. Andere Studien gehen sogar von 200 Psychologen auf 100.000 Einwohner aus.

Sicher ist, dass in Argentinien besonders viele Menschen einen gewissen Hang zur Psychoanalyse haben. Und so ist es in der Mittel- und Oberschicht geradezu normal, zum Therapeuten zu gehen. Psychologen sind Fernsehstars oder füllen mit ihren Vorträgen ganze Hallen. Diese Offenheit enttabuisiert Themen wie Psychotherapie oder psychische Erkrankungen.

Die Besonderheiten in Finnland und Argentinien schildern im "Ideenimport"-Podcast die ARD-Korrespondentinnen Sofie Donges und Anne Herrberg.

Depressionen sind behandelbar und oft auch heilbar. Sollten Sie Hilfe benötigen, können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden: 0800 1110111 oder 0800 1110222. Informationen finden Sie zudem bei der Deutschen Depressionshilfe.