Immer weniger junge Menschen in Deutschland entscheiden sich für eine Handwerkslehre. In Frankreich werden Handwerksberufe unter Jugendlichen dagegen immer beliebter. Der Ideenimport-Podcast fragt: Was läuft da anders?

Die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge im Handwerk sinkt seit Jahren in Deutschland. Wurden 2010 noch rund 156.000 Verträge abgeschlossen, waren es 2021 nur noch rund 130.000. Das bedeutet nicht nur, dass Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben. Der Nachwuchsmangel verstärkt auch den Handwerkermangel. Betriebe finden keine Nachfolger. Ein Problem, das viele Länder weltweit trifft.

Anders die Situation in Frankreich. Hier entscheiden sich wieder mehr Schulabgänger und junge Erwachsene für eine Ausbildung.

Keine Scheu vor klassischen Berufen: In Frankreich steigt die Zahl der Ausbildungsverträge im Handwerk. Bild: picture alliance / dpa

In Frankreich zieht es die Jugend ins Handwerk

Rund 733.000 neue Ausbildungsverträge für Handwerk und andere Berufsfelder wurden in Frankreich 2021 abgeschlossen. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg um 40 Prozent. Besonders auffällig dabei: Rund zwei Drittel der Auszubildenden hatten einen höheren Schulabschluss vergleichbar mit der Hochschulreife.

Außerdem entscheiden sich immer mehr junge Erwachsene zwischen 21 und 25 für eine Ausbildung. Von 2018 bis 2020 stieg ihr Anteil um zehn Prozentpunkte.

Doch trotz des wachsenden Interesses an Ausbildungen und Handwerkslehre: In manchen Branchen fehlt es nach wie vor an Nachwuchs. Für Ausbildungen in Industrie und Baugewerbe entschieden sich 2021 gerade mal 15 beziehungsweise elf Prozent.

ADie Inflation setzt den französischen Bäckereien zu - und der Nachwuchsmangel. Eine Antwort der Betriebe darauf lautet, mit hoher Qualität in der Ausbildung für sich zu werben. Bild: picture alliance / NurPhoto

Geld und Imagekampagne für Handwerkslehren

Um wieder mehr Menschen für eine Handwerkslehre begeistern zu können, hatte die französische Regierung einige Reformen auf den Weg gebracht. So wurde unter anderem die Altersgrenze für eine Lehre auf 30 Jahre nach oben verschoben. Außerdem bekommen Betriebe finanzielle Unterstützung bei der Ausbildung. So erhalten sie seit dem 1. Januar 2023 pro Auszubildendem im ersten Ausbildungsjahr 6000 Euro vom Staat.

Doch neben dem Geld hat auch eine Imagekampagne zu einer Art Kulturwandel in Frankreich geführt. Das lange kaum beachtete Handwerk und die Berufsausbildung erfahren wieder Wertschätzung.

Aus dem alten Lebensmotto "Il faut reussir dans la vie" (übersetzt: "Man muss es im Leben zu etwas bringen") ist ein "Il faut reussir sa vie" (auf Deutsch: "Man muss etwas aus seinem eigenen Leben machen") geworden - und zwar auf eine Art und Weise, die einem selbst entspricht. Die Ausbildung und das Handwerk scheinen dafür in Frankreich mehr und mehr in Frage zu kommen.

