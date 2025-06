Anhaltende Russische Angriffe IAEA warnt vor Gefahr eines atomaren Unfalls Stand: 04.06.2025 01:31 Uhr

IAEA-Chef Grossi warnt, dass die Sicherheit der AKW in der Ukraine weiter durch russische Angriffe bedroht sei. Gleichzeitig wirbt er dafür, den Wiederaufbau der Energieinfrastruktur vorzubereiten.

Die internationale Atombehörde IAEA warnt angesichts der jüngsten russischen Angriffe auf die Ukraine vor der Gefahr eines atomaren Unfalls in einem Kernkraftwerk. "Es ist klar, dass die Gefahren für die nukleare Sicherheit weiterhin sehr real und allgegenwärtig sind", sagte IAEA-Chef Rafael Grossi gestern bei einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Seine Teams hätten berichtet, "dass dies der intensivste Tag mit Luftangriffsalarmen war, den sie seit Ende letzten Jahres erlebt haben".

Grossi sagte laut IAEA-Mitteilung weiter, die Präsenz der IAEA vor Ort sei auch mehr als drei Jahre nach Beginn des Kriegs nach wie vor unerlässlich, um die Gefahr eines schweren nuklearen Unfalls zu vermeiden. Die Lage sei auch für die nukleare Sicherheit weiter gefährlich. Die Expertenteams hätten sich wegen ungewöhnlich häufigen Luftangriffswarnungen gestern bis zu drei Mal in die Schutzräume begeben müssen.

Grossi wirbt für Blick auf Wiederaufbau

Der IAEA-Chef fügte hinzu, es sei aber auch von entscheidender Bedeutung, sich auf die Wiederaufbauphase der Energieinfrastruktur vorzubereiten, in der die IAEA ebenfalls eine wichtige Rolle spielen könne. Die IAEA ist seit Beginn des russischen Angriffskriegs ein zentraler Akteur beim Schutz und bei der Überwachung des Zustands der ukrainischen Kernkraftwerke .

Sie schickt regelmäßig Experten-Teams zu den aktiven Reaktorstandorten in Riwne und Chmelnyzkyj und ist seit September 2022 dauerhaft im Atomkraftwerk Saporischschja, das seit März 2022 unter russischer Kontrolle steht. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte auf der Plattform X, alle Ideen Russlands, das Kernkraftwerk Saporischschja ohne die Ukraine wieder in Betrieb zu nehmen, seien absurd und gefährlich. Deshalb müsse die IAEA ohne künstliche Hindernisse in der Anlage präsent sein.

Die im Februar 2022 von Russland angegriffene Ukraine deckt über die Hälfte ihres Strombedarfs mit Atomenergie. Immer wieder versucht das russische Militär durch gezielte Angriffe auf Kraftwerke und das Stromnetz die ukrainische Stromversorgung lahmzulegen. Das im Gebiet Saporischschja liegende mit sechs Blöcken größte Atomkraftwerk Europas wird seit 2022 von russischen Truppen besetzt gehalten. Das AKW wurde aus Sicherheitsgründen heruntergefahren.