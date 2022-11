179 Migranten an Bord "Humanity 1" legt in Sizilien an Stand: 06.11.2022 09:12 Uhr

Nachdem Italiens Behörden die Einfahrt in den Hafen unter Auflagen gestattet hatten, legte das Rettungsschiff "Humanity 1" in Catania an. Von den 179 Migranten an Bord darf aber nur ein Teil an Land gehen.

Das Seenotrettungsschiff "Humanity 1" mit 179 aus dem Mittelmeer geretteten Migranten an Bord hat im Hafen von Catania angelegt. Zuvor hatten die italienischen Behörden dem Schiff der deutschen Hilfsorganisation SOS Humanity die Einfahrt in den Hafen der sizilianischen Stadt erlaubt. Drei weitere Schiffe mit insgesamt mehr als 900 Menschen an Bord warten dagegen weiterhin auf eine Erlaubnis zum Anlegen.

Die neue italienische Regierung unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni will durchsetzen, dass die Länder, unter deren Flagge die privaten Rettungsschiffe fahren, die Geretteten aufnehmen. Die "Humanity 1" erhielt den Zugang zum Hafen allein unter der Bedingung, dass nur Minderjährige und jene Menschen an Land gehen, die medizinische Hilfe benötigen. SOS Humanity argumentiert dagegen, dass alle Migranten an Bord aus dem Wasser gerettet worden seien und deshalb nach internationalem Recht Anspruch auf einen sicheren Hafen hätten.

Mehr als 100 Minderjährige an Bord

Am frühen Morgen sollten minderjährige Geflüchtete die "Humanity 1" gemäß den Absprachen verlassen. Auf Bildern aus dem Hafen von Catania ist zu sehen, wie Menschen an Land gehen und von Helfern des Roten Kreuzes in Empfang genommen werden. Nach Angaben von SOS Humanity befanden sich mehr als 100 unbegleitete Minderjährige an Bord.

Der einzige schwarze Abgeordnete des italienischen Parlaments, Abourbakar Soumahoro, nahm die "Humanity 1" im Hafen in Empfang. Er bezeichnete die von der Regierung verfügte Schließung der italienischen Häfen für Schiffe von Hilfsorganisationen als Schande. "Im Hafen von Catania ist gerade eine selektive Ausschiffung im Gange", schrieb Soumahoro auf Twitter. Die Schiffbrüchigen seien von Kälte, Müdigkeit, Trauma und Folter erschöpft und würden nun von der Regierung Meloni als Objekte betrachtet.

Laut der Zusage der Behörden dürfen nur Minderjährige und Gerettete, die dringend medizinische Hilfe benötigen, die "Humanity 1" in Catania verlassen. Bild: AP

Deutschland und Frankreich wollen einige Migranten aufnehmen

Italiens Innenminister Matteo Piantedosi hatte gestern erklärt, die Regierung in Rom werde bei ihren humanitären Verpflichtungen keinen "Rückzieher" machen. Aber diejenigen, die sich nicht qualifizierten, müssten "unsere Hoheitsgewässer verlassen und von dem Staat versorgt werden, unter dessen Flagge sie fahren".

Die Entscheidung der italienischen Regierung, der "Humanity 1" die Einfahrt in den Hafen zu gestatten und Minderjährige sowie Menschen, die dringend medizinische Hilfe benötigen, von Bord gehen zu lassen, fiel nach einer Aufforderung Deutschlands und Frankreichs, den Migranten einen sicheren Hafen zu gewähren. Die beiden Länder hatten mitgeteilt, sie wollten einen Teil der Migranten aufnehmen, damit Italien diese Aufgabe nicht allein zufalle.