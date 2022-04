Strafmaß in London verkündet Zweieinhalb Jahre Haft für Boris Becker Stand: 29.04.2022 17:02 Uhr

Ex-Tennisstar Boris Becker muss für zwei Jahre und sechs Monate in Haft. Eine Geschworenenjury hatte den dreifachen Wimbledon-Sieger zuvor unter anderem wegen Insolvenzverschleppung schuldig gesprochen.

Ein Gericht in London hat den früheren Tennis-Star Boris Becker zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Becker war vor drei Wochen von einer Jury am Southwark Crown Court in vier von 24 Anklagepunkten schuldig gesprochen worden.

Der dreifache Wimbledon-Sieger war im Jahr 2017 gerichtlich für zahlungsunfähig erklärt worden und musste daraufhin sein Vermögen offenlegen. Die Richter gelangten aber zu der Ansicht, dass Becker den Besitz einer Immobilie in seinem Heimatort Leimen verschleierte, unerlaubterweise hohe Summen auf andere Konten überwies und Anteile an einer Firma für künstliche Intelligenz verschwieg.

Becker hatte diese Vorwürfe stets zurückgewiesen. In weiteren Punkten, die unter anderem die Trophäen des sechsmaligen Grand-Slam-Siegers betrafen, wurde Becker freigesprochen.

Verurteilung wegen Steuerhinterziehung im Jahr 2002

Vor Verkündung des Strafmaßes - die mit Verzögerung begann - hatte zunächst die Vertreterin der Anklage das Wort. Staatsanwältin Rebecca Chalkley sagte, Becker habe einen schweren Vertrauensbruch begangen. Sie verwies zudem darauf, dass er in Deutschland wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden war.

Auch Richterin Deborah Taylor, die auch im Verfahren gegen den WikiLeaks-Gründer Julian Assange den Vorsitz hat, hatte bereits während der Gerichtsverhandlung immer wieder darauf verwiesen, dass Becker bei einem Gerichtsverfahren wegen Steuerhinterziehung im Jahr 2002 zu einer Bewährungs- und Geldstrafe verurteilt worden war - und damit knapp an einem Gefängnisaufenthalt vorbeischrammte.

Damals hatte ein Gericht in München Becker wegen der Hinterziehung von Steuern in Höhe von rund 1,7 Millionen Euro zu einer zweijährigen Freiheitsstrafe auf Bewährung und einer Geldstrafe von 500.000 Euro verurteilt.

Verteidigung bat um Milde

Staatsanwältin Chalkley nannte keine Strafmaßforderung, machte aber deutlich, dass sie eine Bewährungsstrafe nicht für ausreichend hielt. Dass er am Tag nach der gerichtlich angeordneten Insolvenz noch hohe Summen überwiesen hatte, ähnele Geldwäsche, so Chalkley. Beckers Anwalt Jonathan Laidlaw hingegen bat um Milde. Bei den Überweisungen habe es sich um Zahlungen an seine Ex-Frau sowie seine Gattin Lilly und seine Kinder gehandelt, die von ihm abhängig gewesen seien. Laidlaw räumte ein, dass Becker damit zwar das Gesetz gebrochen hatte. Es sei aber kein schwerwiegender Fall. Sein Mandant habe sich in einer verzweifelten finanziellen Lage befunden.

Großer Andrang vor Gericht

Mit großer Spannung war das Strafmaß für die Tennis-Legende erwartet worden. Becker war in Begleitung seiner Lebensgefährtin Lilian de Carvalho Monteiro erschienen. Vor dem Gericht standen nach Angaben der Nachrichtenagentur zahlreiche Fotografen und Kameraleute bereit, auch im Inneren bildete sich bereits Stunden vor dem Beginn der Verkündung eine lange Schlange. Angesichts des Andrangs wurde die Sitzung in einen größeren Saal verlegt.

Mit Informationen von Gabi Biesinger, ARD-Studio London