Erdrutsch in Kali-Mine Drei Tote nach Grubenunglück in Spanien Stand: 09.03.2023 14:13 Uhr

Bei einem Grubenunglück im katalonischen Súria sind drei Menschen ums Leben gekommen. Was den Unfall in 900 Meter Tiefe verursachte, ist bisher unklar. Die Regionalregierung kündigte Hilfe für die Hinterbliebenen an.

Bei einem Grubenunglück im Nordosten Spaniens sind drei Männer ums Leben gekommen. In einer Kali-Grube in Súria rund 75 Kilometer nordwestlich von Barcelona habe sich um kurz vor neun Uhr ein Erdrutsch ereignet, wie die Feuerwehr der Region Katalonien mitteilte. Die Verschütteten befänden sich rund 900 Meter unter der Erde, sagte ein Feuerwehrsprecher der Nachrichtenagentur AFP.

Gewerkschaftsangaben zufolge handelt er sich bei den Todesopfern um Topografen, die Messungen durchgeführt hätten. Der Tod der drei Arbeiter wurde vom katalanischen Ministerpräsidenten Pere Aragonès auf Twitter bestätigt. Er bedauere den Unfall sehr, schrieb Aragonès. Seine Regierung werde den Familien der Opfer zur Seite stehen.

Bergungsteams und medizinisches Personal wurden den amtlichen Angaben zufolge nach dem Erdrutsch umgehend zur Unglücksstelle entsandt. Die Leichen waren mehrere Stunden nach dem Unfall aber noch nicht geborgen. Die Bergungsarbeiten seien "sehr schwierig". Die Ursache des Unfalls blieb zunächst unbekannt.

Weitere Arbeiter seien nicht betroffen, berichtete der staatliche Fernsehsender RTVE unter Berufung auf das Unternehmen, das die Grube betreibt.

Kritik an Arbeits- und Sicherheitsbedingungen

Laut RTVE hätten zum Unglückszeitpunkt 200 bis 300 Bergmänner im Einsatz unter Tage sein müssen. Das sei aufgrund der topografischen Arbeiten aber wohl nicht der Fall gewesen.

In Spanien gibt es seit Jahren scharfe Kritik an den Arbeits- und Sicherheitsbedingungen in den Gruben. In dem Bergwerk in Súria waren im Dezember 2013 zwei Bergmänner bei einem ähnlichen Unfall ums Leben gekommen.

Die betroffene Mine gehört dem Unternehmen ICL Iberia, dem spanischen Ableger des israelischen Konzerns ICL Group. Dieser ist auf die Produktion von Düngemitteln und anderen Chemikalien spezialisiert.