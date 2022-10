Truss-Nachfolge Offenbar Gespräch zwischen Johnson und Sunak Stand: 23.10.2022 09:05 Uhr

Sie gelten als mögliche Kandidaten im Rennen um das Amt des britischen Premiers: Ex-Finanzminister Sunak und Ex-Premier Johnson. Beide sollen sich laut Medien getroffen haben. Der Inhalt ist unbekannt - es wird aber heftig spekuliert.

Die beiden potenziellen Anwärter auf die Nachfolge der scheidenden britischen Premierministerin Liz Truss, Boris Johnson und Rishi Sunak, haben sich laut Medienberichten zu Gesprächen getroffen. Das Treffen des Ex-Premierministers und des früheren Finanzministers fand am Abend statt, wie der Sender BBC und die Zeitung "Sunday Times" berichteten. Über den Inhalt ihrer Unterhaltung wurde zunächst nichts bekannt.

Spekulationen über einen Deal

Britische Medien spekulierten aber sogleich, die beiden könnten sich auf einen Deal einigen, um eine Spaltung der Tory-Partei zu vermeiden. Der konservative "Sunday Telegraph" schlug etwa vor, der Favorit Sunak könne Johnson eine Rolle in einem zukünftigen Kabinett anbieten.

Weder Johnson noch Sunak haben bislang offiziell ihre Kandidatur für den Parteivorsitz der konservativen Tories und das Amt des Regierungschefs erklärt. Beide gelten jedoch als aussichtsreiche Bewerber im Rennen um Truss' Nachfolge.

Sunak ist nach Zählung britischer Medien der erste mögliche Kandidat, der die notwendige Zahl an Unterstützern unter den konservativen Abgeordneten hinter sich vereinigen kann. Um ins Rennen für den Spitzenjob zu gehen, brauchen Bewerber den Rückhalt von mindestens 100 Parlamentariern. Noch bis Montagnachmittag können Nominierungen eingehen.

Truss war am Donnerstag als Premierministerin mit der kürzesten Amtszeit jemals zurückgetreten, nachdem sich ihre Wirtschaftspolitik als unhaltbar erwiesen und sie zwei wichtige Kabinettskollegen verloren hatte. Die Partei hat ein Schnellverfahren angekündigt, so dass spätestens am kommenden Freitag feststehen soll, wer künftig an der Spitze der britischen Regierung stehen wird.

Auch Johnson in den Startlöchern?

Johnson war erst am Samstag mit seiner Familie aus einem verkürzten Karibikurlaub nach London zurückgekehrt und soll Verbündeten zufolge in den Startlöchern für eine Kandidatur stehen. Eine Johnson nahe stehende Quelle ließ verlauten, dieser habe die notwendigen 100 Unterstützer zusammen.

Die einzige, die bislang ihre Kandidatur bekannt gegeben hat, ist die für Parlamentsfragen zuständige Ministerin Penny Mordaunt (49). Den Zählungen britischer Medien zufolge liegt Mordaunt aber hinsichtlich ihrer öffentlichen Unterstützer bislang weit abgeschlagen hinter Sunak und Johnson.

Der damalige Regierungschef Johnson war Anfang Juli durch eine Revolte in den eigenen Reihen zum Rücktritt gezwungen worden. Seine turbulente Amtszeit war von zahlreichen Skandalen überschattet gewesen. Ex-Finanzminister Sunak gilt bei vielen von Johnsons Anhängern wegen seiner Rolle bei dessen Rücktritt als "Königsmörder".