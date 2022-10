Großbritannien Sunak zum Premierminister ernannt Stand: 25.10.2022 13:41 Uhr

Großbritannien hat einen neuen Regierungschef: Sieben Wochen nach Amtsantritt seiner Vorgängerin Truss wurde Ex-Finanzminister Sunak zum Premier ernannt. In einer Rede stimmte er das Land auf "schwierige Entscheidungen" ein.

Rishi Sunak ist neuer Premierminister des Vereinigten Königreichs. Auf den Tag genau sieben Wochen nach dem Amtsantritt seiner Vorgängerin Liz Truss wurde der 42-Jährige von König Charles III. mit der Regierungsbildung beauftragt. Zuvor hatte Charles Truss formell aus dem Amt entlassen.

In Großbritannien hat nur der Monarch das Recht, den Premier zu ernennen. Sunak ist der dritte Premierminister innerhalb von zwei Monaten und der jüngste Regierungschef seit mehr als 200 Jahren.

Sunak: "Es wurden Fehler gemacht"

In seiner ersten Rede im Amt warf Sunak Truss Fehler vor und versprach seinem Land die Lösung der aktuellen Probleme. "Es wurden Fehler gemacht", sagte er in der Downing Street mit Blick auf die kurze Amtszeit seiner Vorgängerin. Er wolle die Bedürfnisse der Öffentlichkeit an erste Stelle setzen und den Schaden reparieren. Er versprach seinem Land mehr Stabilität in einer "ernsthaften Wirtschaftskrise". Dafür müssten jedoch auch "schwierige Entscheidungen" getroffen werden.

"Ich werde unser Land vereinen, nicht mit Worten, aber mit Taten", sagte Sunak. Dafür werde er rund um die Uhr arbeiten. Er verwies darauf, dass er in der Corona-Pandemie als Finanzminister mit dem "Furlough"-Programm, das dem deutschen Kurzarbeitergeld ähnelt, zahlreiche Jobs und Unternehmen gesichert habe. "Ich werde den Herausforderungen, denen wir heute gegenüberstehen, dieselbe Leidenschaft entgegenbringen."

Seine Regierung werde Integrität, Professionalität und Verantwortung zeigen, so Sunak. "Vertrauen muss verdient werden, und ich werde mir Ihr Vertrauen verdienen." Er sei bereit, das Land in die Zukunft zu führen und die Sorgen der Menschen über die Politik zu stellen. "Gemeinsam können wir unglaubliche Dinge erreichen."

Turbulenzen durch radikale Steuerreformen

Truss hatte am Donnerstag ihren Rücktritt angekündigt, nachdem sie in ihrer Amtszeit mit radikalen Steuerreformen heftige Turbulenzen an den Finanzmärkten ausgelöst hatte. Auch aus der eigenen Konservativen Partei wurde sie deshalb scharf kritisiert und verlor ihre Autorität.

Am Montag kürten die Tories dann Sunak zum neuen Parteichef und künftigen Premierminister. Die regierende Konservative Partei hofft, dass er nach monatelangem Streit die Reihen wieder schließt, den freien Fall der Torys in Umfragen stoppt und die Wirtschaft wieder stabilisiert.

Sie glaube immer noch an Wirtschaftswachstum durch niedrige Steuern, sagte Truss in ihrer letzten Rede im Amt. Bild: REUTERS

Truss verteidigt ihre Steuerpolitik

Beim Abschied aus der Downing Street hatte Sunaks Vorgängerin Truss am Morgen ihre gescheiterte Steuerpolitik verteidigt. "Aus meiner Zeit als Premierministerin bin ich mehr überzeugt denn je, dass wir mutig sein müssen angesichts der Herausforderungen, denen wir uns gegenüber sehen", sagte sie in ihrem letzten Statement im Amt. Sie glaube noch immer an Wirtschaftswachstum durch niedrige Steuern. Das Land müsse seine "Brexit-Freiheiten" ausnutzen, um Dinge anders anzugehen.

Es sei eine große Ehre gewesen, die Nation in der Staatstrauer für Queen Elizabeth II. anzuführen und den neuen Monarchen König Charles III. im Amt zu begrüßen, sagte Truss. Außerdem habe ihre Regierung "schnell und entschieden" gehandelt, um Haushalte angesichts explodierender Energiepreise zu entlasten und Unternehmen vor der Pleite zu bewahren. Das durch ihre Politik ausgelöste Chaos an den Finanzmärkten ließ Truss unerwähnt.

Neues Kabinett noch nicht bekannt

Mit Spannung wird nun erwartet, wen Sunak in sein Kabinett beruft. Da die Regierung bereits kommende Woche ihre Finanzpläne vorlegen will, dürfte der frisch berufene Finanzminister Jeremy Hunt im Amt bleiben. Als Kandidaten für Kabinettsposten gelten zudem die Sunak-Unterstützer Dominic Raab, Stellvertreter des damaligen Premiers Boris Johnson, Mel Stride oder Victoria Atkins.

Erwartet wird zudem, dass Sunak - anders als Truss - in einem Versuch, die Konservative Partei zu versöhnen, auch auf parteiinterne Kritiker setzen wird. Einen wichtigen Posten könnte Penny Mordaunt bekommen, die sich ebenfalls um das Premierminister-Amt beworben, aber nicht ausreichend Unterstützung in der Fraktion erhalten hatte.