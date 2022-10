Großbritanniens Finanzpolitik Hunt kassiert Steuerpläne ein Stand: 17.10.2022 13:42 Uhr

Der neue britische Finanzminister Hunt nimmt das erst im September von der Regierung angekündigte Steuerpaket weitgehend zurück. "Fast alle" geplanten Steuererleichterungen würden rückgängig gemacht, sagte er bei der Vorstellung seines Haushaltsplans.

Erst vor drei Wochen hatte der damalige britische Finanzminister Kwasi Kwarteng ein Steuersenkungs- und Konjunkturpaket präsentiert, das er zusammen mit Premierministerin Liz Truss geschnürt hatte. Sein vor wenigen Tagen ernannter Nachfolger Jeremy Hunt hat nun angekündigt, dass er die Steuerpläne radikal zusammenstreichen wird. Er nehme "nahezu alle" angekündigten Steuersenkungen zurück, sagte Hunt.

Die einprozentige Senkung im Basistarif der Einkommenssteuer, die im kommenden Jahr in Kraft treten sollte, werde es mit ihm nicht geben. Der angekündigte Energiepreisdeckel werde nicht wie angekündigt zwei Jahre gelten, sondern im April 2023 überprüft werden. Bereits abgeschafft wurde die massiv kritisierte Streichung des Spitzensteuersatzes. Hunt kündigte an, dass der Staat mit den Steueränderungen zusätzlich 32 Milliarden Pfund (37 Milliarden Euro) pro Jahr einnehmen soll.

Der mittelfristige Ausblick auf die fiskalische Planung soll am 31. Oktober veröffentlicht werden. Das Wochenende über hatte Hunt mit Truss, Zentralbankchef Andrew Bailey und dem Leiter der Abteilung für Schuldenmanagement beraten.

Maßnahmen gegen das Finanzchaos

Mit der raschen Bekanntgabe von Details der Steuer- und Haushaltsplanung will Hunt offensichtlich die Unruhe an den Finanzmärkten beenden, die wegen der unklaren Finanzierung des bisher angekündigten Steuerpakets in Höhe von 45 Milliarden Pfund (rund 52 Milliarden Euro) entstanden war. Die Zinsen für britische Staatsanleihen waren in die Höhe geschossen, das Pfund war im Verhältnis zum US-Dollar eingebrochen.

Truss hatte erst am Freitag den bisherigen Finanzminister Kwarteng gefeuert und durch Ex-Außenminister Hunt ersetzt. In diesem Zusammenhang hatte sie bereits Anpassungen ihres Maßnahmenpakets angekündigt, "um die Märkte von unserer Haushaltsdisziplin zu überzeugen". Der wichtigste konkrete Punkt war dabei, "die von der vorherigen Regierung geplante Erhöhung der Körperschaftssteuer beizubehalten".