Trotz Abschreckungspolitik Deutlich mehr Asylanträge in Großbritannien Stand: 27.02.2025 15:00 Uhr

Großbritannien meldet einen weiteren Anstieg der Asylanträge. Auch die Zahl der Menschen, die ohne die nötigen Papiere ins Land kommen, nimmt zu - oft über lebensgefährliche Fluchtrouten.

In Großbritannien haben zuletzt so viele Menschen einen Asylantrag gestellt wie seit mehr als 20 Jahren nicht. Etwa 108.000 Menschen haben im vergangenen Jahr Asyl beantragt, wie das Innenministerium in London mitteilte. Das seien 18 Prozent mehr als 2023. Die Zahl liege auch über dem bisherigen Rekord im Jahr 2002, als es 103.000 Anträge gab.

Der Statistik zufolge wurden mehr Menschen entdeckt, die auf irregulärem Weg ins Land kommen - also etwa ohne die nötigen Papiere mit Schlauchbooten über den Ärmelkanal. Im vergangenen Jahr seien knapp 44.000 irreguläre Ankünfte registriert worden, schrieb das Ministerium. Das seien 19 Prozent mehr als 2023, aber weniger als 2022. Zu bedenken sei, dass nicht alle Fälle bemerkt würden. 84 Prozent seien mit kleinen Booten angekommen.

Tödliche Fluchtroute über Ärmelkanal

Immer wieder sterben Migranten bei dem Versuch, mit Booten von Frankreich nach England zu gelangen. 72 Menschen verloren dabei nach französischen Angaben im vergangenen Jahr ihr Leben.

Der französischen Meerespräfektur zufolge überfüllen Schleuser die Boote mit immer mehr Menschen. Waren 2023 im Schnitt noch 45 Migranten auf jedem Boot, stieg der Durchschnittswert im vergangenen Jahr auf 54 Menschen. Häufig seien die französischen Rettungskräfte auch zu deutlich stärker überfüllten Booten ausgerückt.

Das führe dazu, dass Migranten im Gedränge auf den Booten auch schlichtweg erstickten, so die Präfektur. Beim Versuch, die in Strandnähe im Wasser wartenden Boote zu erreichen, würden Geflüchtete auch durch Unterkühlung sterben.

Härteres Vorgehen gegen irreguläre Migration

Großbritanniens Premierminister Keir Starmer hat angekündigt, den Grenzschutz zu stärken und Schleuser zu bekämpfen.

Seine Regierung wolle insgesamt hart vorgehen gegen irreguläre Migration.