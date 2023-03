Zugunglück in Griechenland Veraltete Technik oder menschliches Versagen? Stand: 01.03.2023 14:43 Uhr

38 Tote und Dutzende Verletze - Griechenland steht nach dem schweren Zugunglück unter Schock. Während Rettungskräfte in den Trümmern nach Überlebenden suchen, kritisieren Lokführer offen die Zustände an der Strecke.

Von Moritz Pompl, ARD-Studio Rom, zzt. Athen

"Ist jemand im Zug? Jeder raus hier!" Rettungskräfte kämpfen sich durch Trümmerberge an der Unglücksstelle in einer bergigen Region, nahe der Stadt Larissa in Griechenland. Ihnen bietet sich ein Bild der Verwüstung.

Kurz vor Mitternacht waren auf der Strecke zwei Züge auf demselben Gleis aufeinander zu gefahren. Ein Personenzug, der auf dem Weg von Athen nach Thessaloniki war, stieß frontal mit einem Güterzug zusammen. Die Behörden sprechen von 38 Toten, es gebe mindestens 85 Verletzte.

"Drinnen ist alles zerbrochen"

Ein Augenzeuge berichtet, dass es in letzter Sekunde eine Vollbremsung gegeben habe und dass dann Menschen durch die Abteile geschleudert worden seien. "Drinnen ist alles zerbrochen - Sitze, die gesamte Seite des Abteils. Dann ging es den Hang runter" erzählt er.

Er und andere Passagiere hätten ein Fenster zerbrochen und es allein rausgeschafft. "Ein Baby mit seiner Mutter war direkt hinter mir. Es ist 'weggeflogen'. Die Lichter gingen aus, überall Rauch, wir konnten nichts sehen. Studenten haben das Baby gerettet."

Meterhohe Flammen stiegen aus Waggons auf

Jetzt, bei Tageslicht, versuchen Einsatzkräfte, mit einem schweren Kran Waggons anzuheben, um darunter nach weiteren Personen zu suchen. Auch die Armee ist vor Ort. Mit Metallscheren wühlen sich die Helfer durch die Trümmerberge der beiden verkeilten Züge. Spürhunde kommen zum Einsatz. Mehrere Waggons des Personenzuges sind von den Gleisen geschleudert worden und liegen neben der Bahnstrecke.

Die Einsatzkräfte rechnen auch mit weiteren Brandopfern. In der Nacht war zu sehen, wie meterhohe Flammen aus den Waggonwracks aufstiegen.

370 Personen an Bord

Viele Verletzte sind bereits in Krankenhäuser nach Larissa und Thessaloniki gebracht worden. Insgesamt befanden sich wohl etwa 370 Personen im Zug, darunter viele junge Menschen. Sie hatten einen gestrigen Feiertag in Griechenland für ein langes Wochenende genutzt.

"Die Toten sind in das Krankenhaus nach Larissa gekommen. Wir kümmern uns hier um die Angehörigen", sagte Griechenlands Gesundheitsminister Thanos Plevris. "Wir lesen auch die Namen der Verletzten vor. Und wir beginnen, die Leichen zu identifizieren. Sie können sich vorstellen, wie schockierend das für die Angehörigen ist."

Chef der Hellenic Train festgenommen

Wie es zu dem Unglück kommen konnte, das wird jetzt untersucht. Der Chef der Betreibergesellschaft Hellenic Train ist laut dem staatlichen Nachrichtensender festgenommen worden und soll verhört werden. Die Bahnstrecke zwischen Athen und Thessaloniki ist die wichtigste des Landes. Die Betreibergesellschaft gehört zur italienischen Eisenbahngesellschaft Ferrovie dello stato, die eigentlich einen guten Ruf genießt.

In den vergangenen Jahren ist Geld in die Strecke investiert worden. Aber immer wieder hat es Kritik daran gegen, wie das Geld ausgegeben worden ist. So wurden etwa veraltete Züge aus der Schweiz oder aus Portugal übernommen und in Griechenland weiter eingesetzt.

Lokführer: "Nichts funktioniert"

Als problematisch gelten offenbar die Signalanlagen. Der Präsident der Lokomotivführer in Griechenland, Kostas Genidounias, erhebt schwere Vorwürfe. "Nichts funktioniert. Alles muss manuell erfolgen - auf der gesamten Strecke Athen-Thessaloniki." Es gebe keine funktionierenden Signalanlagen. "Würden sie funktionieren, dann könnten die Lokführer die roten Signale sehen und rechtzeitig anhalten."

Stattdessen müssen sich die Lokführer ständig mit der Zentrale in Athen in Verbindung setzen, um zu wissen, ob der nächste Streckenabschnitt frei ist. Möglicherweise könnte es sich bei dem jetzigen Unglück also auch um menschliches Versagen handeln. All das sind Anhaltspunkte und Vorwürfe, denen die Behörden jetzt nachgehen müssen.

Griechenlands Zeitungen sprechen vom schlimmsten Zugunglück aller Zeiten in Griechenland. Die Landesfahne auf der Akropolis weht auf halbmast. Das ganze Land trauert.