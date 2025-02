Griechische Ferieninsel Santorini bereitet sich auf großes Beben vor Stand: 03.02.2025 16:04 Uhr

Mehr als 200 Erdbeben binnen weniger Tage - und keine Entwarnung in Sicht: Santorini bereitet sich vorsorglich auf ein großes Erdbeben vor. Viele Menschen verlassen die griechische Mittelmeerinsel.

Wegen einer Serie von Erdbeben wird auf der griechischen Insel Santorini ein größeres Beben befürchte. Die Behörden auf der beliebten Ferieninsel im östlichen Mittelmeer und den umliegenden Inseln versetzten die Rettungskräfte in Alarmbereitschaft.

Mehr als 200 Beben wurden in den vergangenen Tagen im Seegebiet zwischen Santorini und der Nachbarinsel Amorgos registriert. Entwarnung können die Expertinnen und Experten nicht geben, zumal die Erdstöße in der Stärke tendenziell ansteigen: Die Stärke schwankt zwischen 3 und 4,7. Das weise darauf hin, dass das Hauptbeben bislang nicht stattgefunden habe, sagten Seismologen gegenüber griechischen Medien.

Inselbewohner verlassen Santorini

"Wir haben ein sehr intensives geologisches Phänomen zu bewältigen", sagte Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis in Brüssel. Er forderte die Inselbewohnerinnen und Inselbewohner auf, Ruhe zu bewahren und auf die Anweisungen des Katastrophenschutzes zu hören. Viele Einwohnende haben die Insel bereits verlassen.

Per Mobiltelefon wurde auf Santorini vor der Gefahr von Felsstürzen gewarnt. Die Behörden untersagten den Zugang zu einigen Küstengebieten, einschließlich des alten Hafens der Insel. Die Schulen auf Santorini sowie auf den Nachbarinseln Amorgos, Anafi und Ios sind derzeit geschlossen. Rettungsteams der Feuerwehr trafen am Sonntag auf Santorini ein und errichteten Zelte neben dem größten Krankenhaus der Insel. Dabei weisen die Behörden aber daraufhin, dass es sich nur um Vorsichtsmaßnahmen handelt.

Wappnen für den Notfall - Zelte auf einem Sportplatz, um die Einsatzkräfte unterzubringen.

Tsunami im Jahr 1956

Auch das Auswärtige Amt warnt in seinen Reise- und Sicherheitshinweisen für Griechenland: Wer Urlaub in der Region mache, solle sich in der Krisenvorsorgeliste des Auswärtigen Amtes registrieren und auf seinem Mobiltelefon die Option "Notfallbenachrichtigungen" aktivieren.

Nach Angaben der griechischen Behörden sind die Erdbeben nicht die Folge von vulkanischer Aktivität, sondern von Verschiebungen der Erdplatten. Rund um Santorini befinden sich neben einem spektakulären Krater des Vulkans der Insel auch andere Vulkane unter der Meeresoberfläche sowie jene tektonischen Platten, die durch ihre Bewegungen starke Erdbeben verursachen können. Zuletzt starben im Jahr 1956 bei einem durch ein Erdbeben ausgelösten Tsunami in dem Gebiet mehr als 50 Menschen.

Mit Informationen von Moritz Pompl, ARD Athen