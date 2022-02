Vor der Küste Korfus Autofähre nach Brand evakuiert Stand: 18.02.2022 10:19 Uhr

Auf einer Autofähre vor der griechischen Insel Korfu ist ein Feuer ausgebrochen, rund 290 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Die griechische und die italienische Küstenwache halfen bei der Rettungsaktion.

Vor der griechischen Insel Korfu musste eine Autofähre vollständig evakuiert werden, nachdem dort ein Brand ausgebrochen war. Laut griechischen Medien befanden sich rund 240 Passagiere und 50 Besatzungsmitglieder an Bord der "Euroferry Olympia". Die Gouverneurin der Ionischen Inseln, Rodi Kratsa, sagte im Fernsehsender ERT, alle Passagiere seien "sicher" auf Rettungsbooten nach Korfu gebracht worden. Auch die Crew ist mittlerweile in Sicherheit. Vermisst wurde demnach niemand.

Ein Crewmitglied wurde bei dem Unglück verletzt, sagte ein Vertreter der griechischen Küstenwache. Der Mann wurde per Hubschauber in ein Krankenhaus auf Korfu gebracht. Laut Medienberichten litt er unter Atemschwierigkeiten.

Rettungsaktion ohne größere Hindernisse

Nach Angaben der Küstenwache hatte der Fährkapitan die Passagiere nach Ausbruch des Feuers aufgefordert, das Schiff sofort zu verlassen. Gleichzeitig seien Patrouillenboote und Schlepper der Küstenwache sowie Feuerwehrleute aus Korfu an den Unglücksort entsandt worden.

Ebenfalls an dem Rettungseinsatz beteiligt waren demnach eine Fregatte und zwei Hubschrauber der griechischen Marine. Die griechische Küstenwache alarmierte auch die Küstenwache in Italien. Das Wetter in der Region war am Morgen gut, es herrschte kaum Wind, so dass die Rettungsarbeiten nicht erschwert worden seien, teilten die Behörden mit.

Feuer brach wohl im Rumpf aus

Die "Euroferry Olympia" war auf dem Weg von der Hafenstadt Igoumenitsa an der Westküste des griechischen Festlands ins italienische Brindisi. Rund zehn Seemeilen von der Insel Korfu entfernt brach dann aus bislang ungeklärter Ursache Feuer aus. Die griechische Küstenwache leitete eine Untersuchung ein. Vermutet wird, dass das Feuer in der Garage im Rumpf der Fähre ausbrach. Bilder und Videos zeigten hohe Flammen und eine gewaltige Rauchwolke über dem Schiff.

Zwischen der griechischen Westküste und der italienischen Adria gibt es einen regen Fährverkehr. Vor der Adriaküste hatte sich im Dezember 2014 ein Brand an einer zwischen Patras und Ancona verkehrenden Fähre ereignet. Bei dem Unglück starben 13 Menschen, darunter neun Passagiere.

Mit Informationen von Jörg Seisselberg, ARD-Studio Rom